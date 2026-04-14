Animal Crossing New Horizons Update 3.0.2 ist jetzt live und Überraschung: Ihr erhaltet ein besonderes Geschenk

ACNH bekommt neues Update mit kleinem Geschenk.

Animal Crossing: New Horizons-Spieler*innen können sich heute morgen über ein neues Update freuen – und diesmal gibt's nicht nur Bugfixes serviert, sondern auch ein niegelnagelneues Möbelstück, das ihr euch ohne großen Aufwand unter den Nagel reißen könnt.



Denn falls ihr es nicht auf dem Schirm hattet: Heute feiert die Animal Crossing-Serie ihren 25-jährigen Geburtstag und zur Feier gibt's besagtes kleines Geschenk.

Eckdaten zum neuen Patch:

Versionsnummer: 3.0.2

3.0.2 Plattformen: Nintendo Switch und Nintendo Switch 2

Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Was ist das für ein Geschenk? Wer sich das neueste Update herunterlädt, erhält eine Statue vom kultigen Animal Crossing-Blatt, die in etwa so groß ist wie eure Spielfigur.

Ihr erhaltet die Blatt-Statue ganz einfach, nachdem ihr Update 3.0.2 installiert habt und nach dem Spielstart in eurem Ingame-Postkasten nachschaut.

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Allgemeine Updates

Ein Gedenkgegenstand zum 25-jährigen Jubiläum der Animal-Crossing-Reihe wurde hinzugefügt. Bitte überprüfe den Ingame-Briefkasten, um ihn zu erhalten.

Ein Problem in Hotelgästezimmern wurde behoben, bei dem Möbelplatzierung oder das Verhalten von Gästen das Verlassen des Zimmers verhindern konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das gleichzeitige Herstellen mehrerer Gegenstände mit einem DIY-Rezept, das sechs Materialarten benötigt, manchmal auch ohne ausreichende Materialien möglich war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Mistkäfer, der auf einem Schneeball erschien, auf dem Bildschirm blieb, nachdem der Schneeball verschwunden war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gegenstände aus einem Felsen herausspringen konnten, bevor die Schaufel ihn beim Schlagen tatsächlich traf.

Dieses Problem wurde bereits in Version 3.0.1 behandelt, konnte aber unter bestimmten Bedingungen weiterhin auftreten und wurde daher erneut behoben.

Dieses Problem wurde bereits in Version 3.0.1 behandelt, konnte aber unter bestimmten Bedingungen weiterhin auftreten und wurde daher erneut behoben. Ein Problem wurde behoben, bei dem selbst erstellte Designs, die der Spieler auf eine Schlummerinsel mitbrachte, nicht bei den Schneidern (Able Sisters) angezeigt oder im Custom-Design-Portal hochgeladen werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem leuchtende Stellen auf der Insel nicht als leuchtend angezeigt wurden, wenn man die Insel aus dem Flugzeug betrachtete, während man von einer anderen Insel zurückkehrte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Dorfbewohner, die versprochen hatten, das Haus des Spielers zu besuchen, manchmal an unnatürlichen Stellen im Haus erschienen.

Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Änderungen am DLC

Die folgenden Probleme im kostenpflichtigen DLC „Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise“ wurden behoben:

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Tiere, die Ferienhäuser anfordern, nicht mehr am Strand erschienen, obwohl einige Tiere noch keine Ferienhäuser hatten.

Animal Crossing: New Horizons kam ursprünglich am 20. März 2020 für die erste Nintendo Switch auf den Markt, ist seit Anfang dieses Jahres aber auch dank dedizierter Switch 2-Edition auf Nintendos Nachfolgerkonsole spielbar.

Das erste Animal Crossing erblickte am 14. April 2001 das Licht der Welt und erschien zunächst nur in Japan fürs Nintendo 64. Erst drei Jahre später, am 24. September 2004, schaffte es der Titel nach Europa und erschien hierzulande für den GameCube.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Geburtstags-Item und seid ihr schon von Anfang an bei Animal Crossing dabei?