Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde endlich mit erstem Gameplay enthüllt: Diese 6 Neuerungen im Remake sind besonders spannend

Ubisoft will uns ein noch besseres AC Black Flag liefern.

30 Minuten hat Ubisoft sich in einer Präsentation am Donnerstagabend Zeit genommen, um uns endlich einen Blick auf Assassin's Creed Black Flag Resynced zu gewähren. Neben einem stimmungsvollen Trailer gab es erste Gameplay-Szenen. Einige Entwickler sowie Matt Ryan, der Schauspieler von Edward Kenway, haben uns hier und da zusätzlich handfeste Informationen geliefert.

Wir haben uns all das noch einmal ganz in Ruhe angeschaut und einige der interessantesten Neuerungen und Verbesserungen herausgepickt, auf die wir uns freuen dürfen.

Diese Neuerungen und Verbesserungen in Black Flag Resynced machen schon jetzt einiges her

Dass das Remake – das NICHT zum Rollenspiel umgekrämpelt wurde – mit besseren Texturen, Lichteffekten, Details sowie aufpolierten Standard-Mechaniken wie das Kampfsystem um die Ecke kommt, dürfte keine Überraschung sein.

Wie das am Ende wirklich aussieht und sich spielt, wird sich noch zeigen müssen, allerdings gab es in der Präsentation bereits Gameplay-Systeme, Story-Inhalte und technische Aspekte, die schon auf dem Papier überzeugen.

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Autoplay

Neue Charaktere und Story-Inhalte

Dürfen wir vorstellen: Lucy Baldwin, der Padre und Deadman Smith – drei völlig neue Charaktere, die wir als Offiziere für unser Schiff rekrutieren können und die alle ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen. Ubisoft nannte als Beispiel, dass wir dank Deadman Smith einen Doppelschuss für Kanonen nutzen können.

Aber nicht nur das. Alle drei besitzen ihre eigenen Story-Missionen. Zusätzlich wurden neue Quests hinzugefügt, die sich um Blackbeard und Stede Bonnet drehen. Sogar Edwards Frau soll eine neue Szene erhalten haben.

Wir dürfen uns also nicht nur auf neue Geschichten freuen, sondern auch kleine taktische Erweiterungen.

Edward ist jetzt viel beweglicher

Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Edward im Original zwar gut von Baum zu Baum springen konnte, am Boden aber so seine Limitierungen beim Schleichen hatte. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an, denn er kann jetzt endlich jederzeit in die Hocke gehen und so frei durch die Gegend stromern. Eben so, wie es sich für einen Assassinen gehört!

Auch auf den Dächern ist Edward beweglicher. Free Jumps und direkte Sprünge nach hinten und zur Seite (back und side ejects) geben uns viel mehr Kontrolle und sollen so ein flüssigeres Parkour-System ermöglichen.

"Parkour basiert auf den neuesten Designverbesserungen aus den zuletzt erschienenen AC-Spielen", wie Game Director Richard Knight erklärte.

Ihr könnt jetzt ein Haustier mit auf die Jackdaw nehmen

Wer mir tierischen Freunden besser klarkommt, darf sich ebenfalls freuen. Im Remake können wir uns nämlich auch einen tierischen Begleiter auf das Schiff holen. Wie genau das am Ende funktioniert, muss sich noch zeigen, aber es gibt eine schwarze Katze sowie einen Affen.

Eine nahtlose Welt

Ihr habt es dank der fortschrittlicheren Technik vielleicht schon erahnt: Natürlich hat sich auch einiges bei den Ladezeiten getan. Im Remake wird es einen "nahtlosen Zugang zu Städten und Orten" geben. Damit dürften nicht nur die Ladezeiten bei den großen Städten gemeint sein, sondern auch Innenräume. Aus AC Shadows kennen wir es immerhin auch nicht anders.

Vorbei sind die Zeiten der Desynchronisation – zumindest teilweise

Wer stirbt oder eine bestimmte Mission vermasselt, wird wie gehabt desynchronisiert und muss neu laden. Gemeint ist hier die Desynchronisation bei Verfolgungs- und Lauschmissionen. Im Original war das einer der Punkte, der Spieler*innen auf eine Geduldsprobe stellte.

Mussten wir im Original noch neu starten, wenn wir bei solchen Missionen entdeckt wurden, dürfen wir jetzt einfach weiterspielen. Werden wir im Remake entdeckt, müssen wir stattdessen auf unsere Ziele reagieren. Wie das im Detail aussieht, wird sich noch zeigen müssen, aber Ubisoft sprach davon, dass wir jetzt mehrere Möglichkeiten haben in diesen Missionen voranzukommen.

Der Grenzfall: Die Modern Day-Story ist... anders

Die Gegenwartsgeschichte ist nach all den Jahren ein häufiger Kritikpunkt der Fans. Nachdem sie mehr und mehr an Relevanz verloren hat, wünschen sich viele, dass sie einfach entfernt wird. Im Fall des Remakes klingt es aber ganz danach, als habe Ubisoft sie umgeschrieben, statt sie zu killen:

"Die Moderne hat sich weiterentwickelt. In Resynced haben wir uns dem so angenähert, dass der Fokus auf Edwards Reise bleibt, während wir seine Erinnerungen dennoch mit dem Animus verbinden. Die Risse der Moderne werden im Remake neue Momente bieten, die sich mit Edwards inneren Kämpfen auseinandersetzen."

Hier hätte Ubisoft ruhig noch etwas präziser werden können. Nichtsdestotrotz hat man sich offensichtlich Gedanken dazu gemacht und die Abschnitte überarbeitet – was sicherlich schon ein Schritt in die richtige Richtung sein dürfte.

Falls ihr es jetzt noch ausführlicher wünscht oder einfach Lust auf ein paar Gameplay-Szenen habt, dann schaut am besten noch einmal in das Video oben, das Kollege Jonas von der GameStar für euch zusammengebastelt hat.

Ein kleiner Wermutstropfen zum Schluss

Trotz der Verbesserungen und neuen Inhalte gibt es aber auch einen Wermutstropfen, denn Ubisoft hat erwähnt, dass der Multiplayer und die DLC-Inhalte nicht im Remake enthalten sind.

Ob Ubisoft dafür noch weitere Punkte auf dem Zettel hat, die das Spiel am Ende maßgeblich verändern oder verbessern, wissen wir nicht. Da es bis zum Release am 9. Juli auf PS5, Xbox Series und PC aber gar nicht mehr so lange hin ist, dürften wir in den kommenden Wochen noch ein paar Antworten erhalten.

Was sagt ihr bisher zum Remake? Was ist die für euch beste Neuerung oder Verbesserung? Oder gibt es etwas, was noch nicht genannt wurde, was ihr euch aber unbedingt wünscht? Dann ab damit in die Kommentare.