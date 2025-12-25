Assassin's Creed Jade: Release, Beta, Setting und mehr zum großen Mobile-Ableger

Mit Jade will Ubisoft neue Maßstäbe für ein Assassin's Creed auf Mobile-Geräten setzen. Wir fassen alles zum großen Mobile-Ableger zusammen.

Unseren Assassinen in AC Jade erstellen wir selbst.

Mit Assassin’s Creed Jade arbeiten Ubisoft und Level Infinite an einem neuen Mobile-Ableger zum beliebten Meuchel-Franchise. Aber halt! Bevor ich wegklickt: Mobile mag vielleicht nicht die von euch bevorzugte Plattform für ein Assassin’s Creed sein, aber im Fall von AC Jade sieht die Sache doch etwas spannender aus. Lasst euch davon also erstmal nicht abschrecken und euch von uns einen Überblick geben. 

Inhaltsverzeichnis

Letztes Update am 25. Dezember 2025: Nach vielen Monaten können wir scheinbar Entwarnung geben. Jade befindet sich laut einem Discord-Admin des offiziellen Discord Servers nach wie vor in Entwicklung.

Video starten 1:40 Assassin's Creed Jade in 100 Sekunden: Stealth, Kampf und Kletterei im antiken China

Nachdem das Spiel lange Zeit unter den Arbeitstitel Assassin's Creed Codename Jade lief, wurde der Titel während der gamescom 2023 offiziell als Assassin's Creed Jade bestätigt. Anders als sonst, behält Ubisoft damit den Namenszusatz bei und. streicht lediglich das "Codename"

Release: Wann erscheint AC Jade?

  • Wann erscheint Assassin's Creed Jade? Einen offizielen Release-Termin gibt es noch nicht.

Während es bei der Ankündigung auf der Ubisoft Forward im September 2022 noch “Coming Soon” hieß, stand später ein Release für 2024, dann für 2025 im Raum. Mittlerweile ist klar, dass es vor 2026 nichts mehr wird. Vielmehr wurde spekuliert, ob das Spiel still und heimlich eingestampft wurde. Laut einem Admin auf dem offiziellen Discord-Server soll es aber wie geplant erscheinen.

Neue Inhalte durch Updates: Nach dem Full-Release wird AC Jade durch neue Updates erweitert. Alle drei Monate etwa sollen neue Gebiete kostenlos hinzugefügt werden, die auch außerhalb Chinas liegen können. So können auch Cameo-Auftritte bekannter AC-Charaktere eingewoben werden:

Für welche Plattformen kommt das Spiel? Der Mobile-Ableger erscheint für Smartphones und Tablets, die auf Apple iOS und Android setzen.

Beta-Tests: Wann findet die Closed Beta statt?

Closed Beta 2023

Ubisoft hat bereits 2023 eine Closed Beta zu Assassin's Creed Jade abgehalten. Insgesamt wurden 5000 Spieler*innen weltweit eingeladen. So war der Ablauf:

  • Umfrage-Zeitraum nach Pre-Registrierung: 17. bis 27. Juli 2023
  • Einladungs-Zeitraum: 27. bis 31. Juli 2023
  • Preload: ab 01. August 2023
  • Beta-Zeitraum: 03. bis 11. August 2023

Regionen: Für die Beta gab es keine regionalen Einschränkungen, jedoch befanden sich die Server in Nordamerika sowie Westeuropa.

Geräte-Voraussetzung: Ihr könnt auch nicht mit jedem Mobilgerät teilnehmen. Sowohl für iOS- als auch Android-Geräten gab es bei der Closed Beta folgende Voraussetzungen, die auch in Zukunft gelten könnten:

  • Android: Android 10 oder höher mit einem Snapdragon 865-Prozessor oder besser
  • iOS: iPhone 11 oder neuer

Registrierung weiterhin möglich! Ihr könnt euch aber weiterhin auf der offiziellen Seite anmelden, um für neue Informationen und zukünftige Betas auf der Liste der möglichen Teilnehmer*innen zu stehen.

Preismodell: Setzt Jade auf Free2Play?

Ist AC Jade kostenlos? Ja, denn mittlerweile wurde AC Jade als "kostenlos" betitelt. Level Infinite erklärte aber, dass das Spiel "von Anfang bis Ende spielbar ist, ohne Geld auszugeben". Die Finanzierung über Mikrotransaktionen scheint sich damit auf optionale Cosmetics zu beschränken.

Auf Seite 2 geht es um die Story und das Setting.

