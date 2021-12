Neue Assassin's Creed Valhalla-Challenge bringt Basims Schwert - Das müsst ihr dafür tun

Ubisoft schafft es, uns mit Assassin's Creed Valhalla bei der Stange zu halten, obwohl es sich um ein Singleplayer-Spiel handelt. Mit Live-Service-Elementen und stetig neuen Inhalten werden wir immer wieder in das Wikinger-Abenteuer zurück gezogen. Die neueste Community-Challenge, an der ihr ab sofort teilnehmen könnt, beschert uns eine ganz besondere Waffe: Das Schwert des Assassinen Basim.

So kommt ihr an Basims Schwert

Damit ihr Basims Schwert erhaltet, müssen bis zum 9. Dezember 250.000 Feinde in Assassin's Creed Valhalla mit einem Einhandschwert getötet werden. Keine Sorge, diese Herkulesaufgabe müsst ihr nicht alleine angehen, sondern als Community. Da in der Vergangenheit weitaus schwierigere Ziele erreicht wurden, sollte die Freischaltung eigentlich kein Problem sein.

So macht ihr mit: Um euch für den Preis zu qualifizieren, müsst ihr nur einen einzigen Gegner in Valhalla mit einem Einhandschwert besiegen. Allerdings müsst ihr dabei mit Ubisoft Connect verbunden sein.

Das ist Ubisoft Connect: Mit dem Ubisoft Connect-Programm möchte der Publisher seine Spiele auf allen Plattformen miteinander verbinden. Zum Beispiel bietet euch der Service Cross-Saves zwischen PC und Konsole. Es gibt aber noch weitere Vorteile, wie das oben genannte Gratis-Item. Manche Gegenstände gibt es einfach so, für andere müsst ihr Aufgaben erledigen oder sogenannte Units zahlen, die ihr euch verdient, indem ihr Titel von Ubisoft zockt.

Geht auf die Seite von Ubisoft Connect, meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an (oder registriert euch). Anschließend nehmt ihr an der Community-Challenge teil. Solltet ihr gemeinsam erfolgreich sein, erscheint Basims Schwert automatisch in Eivors Inventar.

Weitere News zu Assassin's Creed Valhalla:

Valhalla wird wohl erst in Jahren abgelöst

Dass die Community-Challenges regelmäßig erfüllt werden, zeigt wohl, dass noch viele von euch Assassin's Creed Valhalla zocken. Und Ubisoft ist noch lange nicht fertig mit dem Spiel, für das es wohl noch einige Erweiterungen, Updates und Events geben wird.

Erst mit dem Release von Assassin's Creed Infinity wird Valhalla wohl in Rente geschickt, und das kann laut Experten noch einige Jahre dauern. Infinity soll ein echtes Service-Game mit Online-Fokus werden. Trotzdem möchte Ubisoft die Fans der Serie nicht vergraulen und plant, viele bekannte und beliebte Elemente zu übernehmen.

Holt ihr euch die neuen Inhalte für Assassin's Creed Valhalla?