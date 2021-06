Battlefield 6: EA stellt nächste Woche den neuen Shooter-Teil vor

Ende diesen Jahres erwartet uns mit Battlefield 6, oder wie auch immer der neue Teil der Shooter-Serie heißen wird, ein Shooter-Highlight. Aktuell kursieren vielen Gerüchte und Leaks dazu im Netz, etwas Handfestes zum Spiel bekommen wir dagegen endlich nächste Woche zu sehen. Auf Twitter teaste der offizielle Battlefield-Account den Reveal mit einem kleinen Teaser-Video an.

Battlefield-Ankündigung in wenigen Tagen

Wann wird das neue Battlefield vorgestellt? Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden und wir wissen endlich, was an den Gerüchten und Leaks dran ist. Wie bereits angedeutet, erwartet uns im Juni, genauer gesagt am 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit, die offizielle Ankündigung des neuen Battlefield-Teils. Mehr Informationen gibt der Teaser auf Twitter allerdings nicht her:

Neben den vielen Spekulationen ist aber eines sicher: Battlefield 6 erscheint Ende 2021 nicht nur für PS5, Xbox Series X/S und PC, sondern auch PS4 und Xbox One. Das hat EA bereits Mitte Mai bestätigt.

