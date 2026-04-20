Das beste Dragon Ball-Spiel bekommt 8 Jahre nach Release noch einen DLC - mit Son Gokus stärkster Super-Saiyajin-Form

Dragon Ball FighterZ bleibt ungeschlagen und erhält mit Son Gokus stärkster Form aus DB Daima auch acht lange Jahre nach der Veröffentlichung noch eine richtig coole Erweiterung.

David Molke
20.04.2026 | 12:22 Uhr

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So sieht der Super Saiyajin 4-Son Goku aus Dragon Ball Daima in Dragon Ball FighterZ aus. So sieht der Super Saiyajin 4-Son Goku aus Dragon Ball Daima in Dragon Ball FighterZ aus.

Es gibt zwar neuere, aber wohl keine besseren Dragon Ball-Spiele als den acht Jahre alten 2D-Prügler Dragon Ball FighterZ von Arc System Works. Der wird überraschenderweise immer noch fleißig unterstützt und bekommt in wenigen Tagen einen neuen DLC. Mit der Erweiterung hält endlich Einzug, worauf Fans schon lange warten.

Super Saiyajin 4-Goku mischt das Kämpfer-Roster von Dragon Ball FighterZ auf

Dragon Ball Daima war ein kurzes Vergnügen, lieferte dafür aber unglaublich viel Fan-Service. Wir haben nicht nur Vegeta im Super Saiyajin 3-Look bekommen, sondern endlich auch die offizielle Super Saiyajin 4-Form von Son Goku. Genau die kann jetzt sehr bald endlich auch in Dragon Ball FighterZ gespielt werden. Das wurde auch Zeit.

Video starten 0:57 Dragon Ball FighterZ enthüllt Super-Saiyajin 4 Goku als neuen DLC-Kämpfer

Was lange währt, wird also endlich gut. Nach der großen Ankündigung letztes Jahr ist es nun soweit: Am 22. April, also schon übermorgen, kommt der neue DLC für Dragon Ball FighterZ auf den Markt. Dann kann sich Son Goku endlich auch in seiner stärksten Super Saiyajin-Form mit ähnlichen Charakteren wie dem Super Saiyajin 4-Gogeta messen.

Der einzige Wermutstropfen an der ganzen Sache ist der, dass es so lange gedauert hat. Immerhin liegt die Ausstrahlung von Dragon Ball Daima jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre zurück. Der ideale Moment, diese Erweiterung zu veröffentlichen, wäre direkt nach dem Serien- beziehungsweise Staffelfinale gewesen.

Aber das hält die Fans (und uns) nicht davon ab, sich ordentlich zu freuen. Immerhin haben wir es hier mit einer der legendärsten und coolsten Verwandlungen des Dragon Ball-Helden Son Goku zu tun, die obendrein eine seiner stärksten darstellt.

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Dass Arc System Works und Bandai Namco nach all der Zeit noch mehr Support für DB FighterZ liefern, hat bereits im letzten Jahr ordentlich für Begeisterung bei Fans gesorgt. Immerhin sollte eigentlich schon seit über drei Jahren Schluss mit neuen Inhalten sein und außerdem gibt es mit Dragon Ball: Sparking! Zero schon eine Weile ein neueres Spiel.

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Last, but not least fühlen sich viele Fans auch noch einmal angenehm daran erinnert, wie unglaublich gut und nah am Anime Dragon Ball FighterZ ausgesehen hat. Der Trailer führt deutlich vor Augen, wie gut dieser Stil altert.

Wie findet ihr es, dass Super Saiyajin 4-Goku bei DB FighterZ Einzug hält? Kramt ihr den Titel jetzt nochmal vor?

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Release: 26.01.2018 (PC, PS4, Xbox One), 28.09.2018 (Switch)

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