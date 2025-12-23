Bis zu 90% Rabatt auf Fallout-Spiele - Passend zum Season 2-Start könnt ihr jetzt supergünstig in die Open World-Reihe eintauchen

In Fallout 76 könnt ihr jetzt auch auf den Ghul treffen.

Am 17. Dezember ist die zweite Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime gestartet. Wer dadurch (wieder) auf den Geschmack gekommen ist, selbst durch das Ödland zu stampfen, kann das jetzt sehr günstig tun. Auf Steam läuft aktuell nämlich ein Sale, dank dem ihr bei der Spielereihe teils ordentlich sparen könnt. Der neueste Fallout ist sogar besonders günstig im Angebot.

So günstig war Fallout 76 noch nie

Passend zur neuen Fallout-Staffel hat Bethesda die Preise auf Steam gesenkt. Vor allem Fallout New Vegas lockt da mit seinem Setting, das in der zweiten Staffel aufgegriffen wird. Da der Teil auf dem PC aber durchaus unter technischen Problemen leiden kann, lohnt sich eher ein Blick auf die neueren Ableger. Besonders Fallout 76 ist nach all der Zeit und zu dem Preis einen Blick wert.

18:28 Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Diese Fallout-Angebote findet ihr unter anderem aktuell auf Steam:

Daneben gibt es auch noch andere heruntergesetzte Editionen, DLC und Bundles. Fallout Shelter könnt ihr zudem wie gehabt kostenlos spielen.

Wie lange sind die Angebote gültig? Ihr habt bis zum 5. Januar 2026 Zeit, den Rabatt zu nutzen und so günstiger wegzukommen.

Mit nur 3,99 Euro ist Fallout 76 gerade so günstig wie noch nie. Und noch nie hat es sich so sehr gelohnt. Nach viel Kritik um fehlende Features und mehr hat Bethesda das Online-Rollenspiel mittlerweile soweit angepasst, dass man auch alleine damit viel Spaß haben kann. Das hat Kollegin Linda bereits vor einigen Monaten schon festgestellt:

Passend zur Amazon-Serie gibt es jetzt auch neue Events und Wüsten-Gebiete. Sogar der Ghul ist nun als NPC Teil des Spiels und gibt uns Kopfgeldaufträge. Allerdings braucht ihr dafür einen gewissen Spielfortschritt.

Gibt es auch Angebote auf PlayStation- und Xbox-Konsolen?

Vereinzelt ja, aber dann auch nicht so preiswert wie bei Steam.

Die Anniversary Edition von Fallout 4 kostet für PS5/PS4 aktuell etwa nur 38,99 statt 59,99 Euro, der Rabatt liegt damit nur bei 35 Prozent. Fallout 76 kostet auf den PlayStation-Konsolen wie gehabt 39,99 Euro, kann aber mit einem PS Plus Extra-Abo kostenlos gespielt werden. Gleiches gilt für Fallout 4.

Wer eine Xbox samt entsprechendem Game Pass-Abo hat, kann auch ohne Zusatzkosten so einige Fallout-Titel spielen. Wer kein Abo besitzt oder Spiele kaufen will, kann auch auf Xbox ein paar Euro sparen, allerdings nicht bei Fallout 76.

Schaut ihr aktuell die zweite Staffel der Fallout-Serie und habt dadurch auch wieder Lust auf die Spiele bekommen?