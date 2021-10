CoD Warzone Season 6 - Verdansk wird in die Luft gesprengt: Alle Änderungen im Überblick

Call of Duty: Vanguard erscheint in wenigen Wochen und ist teilweise sogar schon in Warzone angekommen. Aber noch bevor der nächste CoD-Ableger am 5. November auf den Markt kommt, startet für Black Ops Cold War und Warzone eine neue Season. Konkret ist es schon am 7. Oktober soweit, und ihr könnt euch auf einige umfassende Änderungen an der Battle-Royale-Map gefasst machen.

Das bringt Season 6 für Warzone und Cold War

Das ist neu im Battle-Royale-Modus: Warzone-Fans können sich auf explosiven Spaß gefasst machen, denn für die neue CoD-Season wird Verdansk in die Luft gesprengt. Hierdurch ergeben sich einige neue Möglichkeiten, wie Activision auf der offiziellen Seite bekannt gibt:

Neue Points of Interest: Das Stadion und Downtown werden von Rissen zerfurcht, und ungewöhnliche Bunker aus dem 2. Weltkrieg kommen zum Vorschein.

Das Stadion und Downtown werden von Rissen zerfurcht, und ungewöhnliche Bunker aus dem 2. Weltkrieg kommen zum Vorschein. Neues Gulag: In Anlehnung an die Ursprünge von Warzone kehren die 1-gegen-1 Kampfarenen zurück.

In Anlehnung an die Ursprünge von Warzone kehren die 1-gegen-1 Kampfarenen zurück. Regiment-Übertragungen fangen an: Ihr könnt euer Regiment noch bis zum 5. Oktober updaten. Anschließend gibt es Vorbereitungen für ein neues Clan-System.

Operatoren: Fuze and Alex Mason heißen die beiden neuen Charaktere, die sich vor allem mit Explosionen auskennen. Die beiden Spezialisten sind auch im regulären Multiplayer verfügbar.

Fuze and Alex Mason heißen die beiden neuen Charaktere, die sich vor allem mit Explosionen auskennen. Die beiden Spezialisten sind auch im regulären Multiplayer verfügbar. Neue Waffen: Fünf Schießeisen könnt ihr ausprobieren, darunter eine brandneue Shotgun. Diese kommen ebenfalls für alle Mehrspieler-Modi.

Neue Maps für den Multiplayer: Über den Playstation Blog erfahren wir, dass Season 6 drei neue Multiplayer-Maps mit sich bringen wird. Hier die genauen Beschreibungen:

Deprogram (6 gegen 6): Diese Karte repräsentiert den Verstand und die Erinnerungen von Adler. Rechnet also mit einer surrealen, fragmentierten Umgebung. Es existieren rote Türen, durch die ihr zwischen den verschiedenen Erinnerungen hin und her wechseln könnt.

Diese Karte repräsentiert den Verstand und die Erinnerungen von Adler. Rechnet also mit einer surrealen, fragmentierten Umgebung. Es existieren rote Türen, durch die ihr zwischen den verschiedenen Erinnerungen hin und her wechseln könnt. Amerika (6 gegen 6): Eine geheime Militärbasis im Herzen der U.d.S.S.R., genannt Amerika, ist ein Musterdorf nach amerikanischem Vorbild. Kämpft euch durch eine Straße voller falscher Geschäfte, wie einem Burger-Laden und einem Theater.

Eine geheime Militärbasis im Herzen der U.d.S.S.R., genannt Amerika, ist ein Musterdorf nach amerikanischem Vorbild. Kämpft euch durch eine Straße voller falscher Geschäfte, wie einem Burger-Laden und einem Theater. Gluboko (2 gegen 2 und 3 gegen 3): Kämpft in kleinen Teams in einem Untergrund-Bunker, unterhalb des KGB-Hauptquartiers. Erwartet schnelle Kämpfe und Schusswechsel.

Zombies wird abgeschlossen: Mit Forsaken geht das finale Kapitel der Zombie-Saga an den Start. Neben einer neuen Hauptquest gibt es auch eine neue Waffe und einen frischen Perk. Wer noch einmal die Geschichte Revue passieren lassen möchte, kann dies dank einer Recap-Funktion tun.

Halloween-Event: Genau wie im vergangenen Jahr wird es ein Halloween-Event geben, bei dem ihr euch ordentlich gruseln könnt. Die Veranstaltung geht vom 19. Oktober bis zum 2. November. In den kommenden Tagen sollen weitere Details folgen.

Hier seht ihr den Trailer zur neuen Season:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere aktuelle CoD-News:

So wird Vanguard in Warzone integriert

Wenn Vanguard im November erscheint, wird der WW2-Shooter natürlich ein integraler Teil der Battle-Royale-Erfahrung werden. Das bisher existierende Fundament soll dafür aber nicht zerstört werden. Stattdessen soll ein Metaverse geschaffen werden, dass Vanguard und Black Ops Cold War zusammenführt. Wir werden also Waffen aus beiden Spielen in Warzone zu Gesicht bekommen. Eine komplett neue Map soll es aber auch geben.

Was haltet ihr von den Neuerungen, und seid ihr auch bei Season 6 dabei?