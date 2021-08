CoD Black Ops Cold War: Season 5 bringt Among Us-Modus

Season 4 von Call of Duty: Black Ops Cold War ist nach dem Mid-Season-Update Mitte Juli noch immer in vollem Gange. Jetzt hat Entwickler Treyarch enthüllt, was uns in der kommenden Runde erwartet. Mit an Bord in Season 5 sind natürlich neue Waffen, Maps und ein frischer Battle Pass (zur Übersicht). Besonders interessant ist aber ein neuer Spielmodus: Double Agent.

Das ist Double Agent

Bei der Beschreibung von Double Agent wird schnell klar, dass sich der Spielmodus sehr stark an den Erfolgshit Among Us anlehnt. Ihr werdet mit neun anderen Leuten in eine Lobby geschmissen und jeder von euch bekommt eine Rolle zugeordnet. Seid ihr der Doppelagent, müsst ihr die anderen Spieler*innen nach und nach ausschalten, bevor sie euch als Verräter entlarven können. Eben genau wie im Indie-Hit, der 2020 seinen Durchbruch schaffte.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Among Us: Among Us ist eine Mischung aus dem Party-Spiel Werwolf und dem Horror-Film The Thing. Ihr seid Teil einer Raumschiff-Crew von vier bis zehn Mitgliedern, unter denen sich ein oder zwei Hochstapler (auf Englisch "Imposter") befinden. Diese müssen das Schiff sabotieren und die anderen ermorden, ohne erwischt zu werden.

Eine detailliertere Einführung in den Indie-Hit findet ihr hier:

0 1 Mehr zum Thema Among Us gibt's jetzt auf der Switch: So wird der Mega-Hit gespielt

Das macht CoD anders: In Among Us gibt es keine Waffen im klassischen Sinne, aber ihr könnt eure Gegner als Hochstapler im Nahkampf ermorden. Im Double Agent-Modus startet jeder mit einer Pistole und kann je nach zugewiesener Rolle andere zusätzliche Waffen verwenden und Skills freischalten (neben dem Double Agent gibt es noch die Operator und Investigator, die jedoch zusammenarbeiten).

Wenn sich eure Gegner nur als Gruppe bewegen, so dass ihr sie nicht einzeln ausschalten könnt, habt ihr als Doppelagent auch die Möglichkeit, Fallen und Bomben zu legen. Im Prinzip ist Double Agent eine Mischung des Among Us-Systems mit Elementen aus CoD.

Den offiziellen Trailer zum Double Agent-Modus könnt ihr euch hier anschauen:

Weitere News-Artikel zu Call of Duty:

Was ist eigentlich mit CoD 2021?

Activision lässt sich mit der Ankündigung des diesjährigen CoD-Ablegers ordentlich Zeit, vermutlich um Cold War und Warzone nicht zu untergraben. Call of Duty 2021 wird vermutlich den Untertitel Vanguard tragen, auch wenn im PSN vor Kurzem die Bezeichnung Slipstream mit einem entsprechenden Logo auftauchte. Aber dabei handelt es sich wohl um einen Platzhalter. Vanguard spielt angeblich wieder im 2. Weltkrieg und wird von Sledgehammer entwickelt.

Habt ihr Lust auf den Among Us-Modus in Black Ops Cold War?