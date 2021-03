Activision und Treyarch eröffnen eine weitere Runde Gratis-Items für Call of Duty. Gratis, insofern ihr ein laufendes Abo bei PS Plus habt. Alle Spieler*innen auf PS4 und PS5 können sich ab sofort und ohne Zusatzkosten die epischen Items im Playstation Store herunterladen. Das Angebot ist Teil eines Exklusivdeals zwischen Sony und Activision.

Neue Cosmetics für CoD Warzone

Was enthält der DLC? Mit den Inhalten des Combat Pack könnt ihr eure Charaktere in Season 2 von Black Ops Cold War und Warzone weiter individualisieren. Hier seht ihr die vollständige Liste mit allen Inhalten:

Epischen Operator-Skin für Baker

Epischen Bauplan für ein Taktikgewehr

Epischen Bauplan für eine Pistole

Epischen Bauplan für ein Taktikmesser

Epischen Waffentalisman

Legendäre Visitenkarte

Token für 60 Minuten doppelte EP

Wenn ihr den Token für die doppelte Menge an Erfahrungspunkten aktiviert, bekommt ihr eine Stunde lang in allen Modi von Call of Duty den Bonus auf die EP gutgeschrieben. Das Ausdauer-Paket könnt ihr entweder auf Sonys Playstation Store-Seite oder direkt auf eurer Konsole in Anspruch nehmen.

Wie geht es mit Call of Duty weiter?

Activision hat bereits bestätigt, dass auch in diesem Jahr ein neues Call of Duty erscheinen wird. Alle Informationen und vermeintlichen Leaks deuten momentan darauf hin, dass der nächste Teil von Sledgehammer entwickelt wird. Für das Setting gilt der 2. Weltkrieg als Favorit. Die Community macht sich schon über mögliche (und nicht ganz ernst gemeinte) Namen Gedanken.

