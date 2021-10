CoD Warzone/Cold War Season 6: Alle Infos zu Launch, Preload und Uhrzeit

In der CoD-Community ist Call of Duty: Vanguard im Moment natürlich das bestimmende Thema. Am 5. November 2021 kehrt die Shooter-Serie wieder in den 2. Weltkrieg zurück, und das wird sich auch auf Warzone auswirken.

Finale Cold War-Season steht an: Zuvor starten Warzone und CoD: Black Ops Cold War aber noch in Season 6, die explosive Neuerungen mit sich bringen soll. Die wichtigsten Informationen zum Launch des Updates findet ihr unten.

Alle wichtigen Termine zu Warzone Season 6

Wann kann ich Season 6 in Warzone und Cold War spielen? Der Launch von Season 6 findet am 7. Oktober 2021 statt. Das Update wird vermutlich in den frühen Morgenstunden, gegen 6 Uhr deutscher Zeit, online gehen.

Gibt es einen Preload? Besitzt ihr nur Warzone, könnt ihr euch das Update leider nicht vorher herunterladen. Für Spieler*innen von Black Ops Cold War steht die Datei aber schon ab dem 5. Oktober bereit, vermutlich ebenfalls um 6 Uhr morgens.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist neu in Season 6?

Verdansk wird von einigen Explosionen erschüttert werden und so ein ganz neues Erscheinungsbild bekommen. Auf dem bisher veröffentlichten Material sehen wir umgefallene Gebäude und tiefe Risse, die sich durch die Stadt ziehen. Hierdurch ergeben sich neue taktische Möglichkeiten und Points of Interest. Eine frische Ladung an Operatoren und Waffen ist natürlich auch mit dabei.

Das gibt es für Cold War: Die Charaktere und Wummen könnt ihr natürlich auch im Multiplayer von Black Ops Cold War nutzen. Hier warten außerdem noch drei neue Maps auf euch. Für Fans des Zombie-Modus wird es ebenfalls wieder einiges geben. Season 6 bringt nämlich das letzte Kapitel für die Story sowie einige neue Items.

Alle Neuerungen für Season 6 findet ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema CoD Warzone Season 6 - Verdansk wird in die Luft gesprengt: Alle Änderungen im Überblick

Einen offiziellen Trailer zu Season 6 gibt es auch:

Das bringt Vanguard für Warzone

Wenn Vanguard im November erscheint, wird der Weltkriegs-Shooter große Auswirkungen auf das Battle-Royale-Erlebnis haben. Das heißt aber nicht, dass alle Cold War-Inhalte verschwinden werden. Stattdessen soll ein Metaverse geschaffen werden, dass Vanguard und Black Ops Cold War zusammenführt. Wir werden also Waffen und andere Assets aus beiden Spielen in Warzone zu Gesicht bekommen. Eine komplett neue Vanguard-Map soll es aber auch geben.

Freut ihr euch auf die finale Cold War-Season?