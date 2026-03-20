Crimson Desert: Inventar vergrößern – So erweitert ihr euren Platz ganz fix

So haben wir auch öfters unsere Taschen angestarrt.

In Crimson Desert ist die Größe des Inventars am Anfang arg begrenzt. Weil wir unterwegs wirklich eine riesengroße Menge an Ausrüstung, Crafting-Materialien und wichtigen Items finden, sind unsere Taschen ständig voll. Wir verraten euch hier, wie ihr euren Rucksack aufpimpt.

Inventar in Crimson Desert durch Quests vergrößern

Die gute Nachricht zuerst: Die Größe eures Inventars steigt im Verlauf des Spiels wirklich deutlich. Wenn ihr bestimmte Missionen erledigt und die richtigen Händler*innen aufsucht, könnt ihr den Umfang eurer Taschen schon in der ersten Spielhälfte locker vervierfachen.

Während ihr im Verlauf der Hauptstory einige zusätzliche Slots ganz automatisch bekommt, schaltet ihr einen Großteil über Nebenmissionen, genauer genommen die Hilfsanfragen aus der Bevölkerung, frei. Davon gibt es eine ganze Menge und sie sind in aller Regel auch super schnell erledigt.

Haltet also die Augen nach entsprechenden Markierungen auf der Karte offen und schaut vor allem an die Anschlagbretter der einzelnen Gebiete – dort suchen die Leute nämlich immer nach hilfsbereiten Personen wie uns.

0:33 So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert

Autoplay

Für den Start listen wir euch die Nebenmissionen auf, die euch zusätzliche Inventarplätze bescheren:

Anfrage von Rhett, dem Assistenten des Schmieds

Anfrage von Renee, der Metzgerin

Anfrage von Turnali, dem Schmied

Anfrage von Annabella, der Sattlerin

Anfrage von Tina, der Schneiderin

Generell bekommt ihr in Hernand für jede Quest, die zur Kategorie "Mission in Hernand" zählen, einen Taschenzusatz, der in der Regel drei neue Slots bringt.

Zusätzliche Taschen gibt es außerdem noch, wenn ihr neue spielbare Charaktere freischaltet und das Lager zum ersten Mal weiterentwickelt. Das passiert ebenfalls automatisch im Verlauf der Hauptstory.

Inventarplätze in Shops kaufen und Lagerplatz freischalten

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, Inventarplätze bei Händlerinnen und Händlern zu kaufen. Schaut euch also auch bei denen immer um und nehmt mit, was geht – in Crimson Desert kann man nie genug Platz haben.

In Hernand (Stadt) gibt es jeweils einen Slot in folgenden Shops zu kaufen:

Im Gemischtwarenladen von Alden, im Zentrum der Stadt

von Alden, im Zentrum der Stadt Im Lebensmittelladen von Delkin, im Zentrum der Stadt

von Delkin, im Zentrum der Stadt Im Fleischerladen von Renee, im Westen der Stadt

von Renee, im Westen der Stadt Im Gasthaus von Dahlia, im Zentrum der Stadt

von Dahlia, im Zentrum der Stadt In der Gerberei von Bran, im Osten der Stadt

Einen vom Inventar losgelösten Lagerplatz – etwa im Camp oder Haus – gibt es zum Release leider noch nicht. Pearl Abyss hat aber bereits angekündigt, dass sie ein entsprechendes Feature nach dem Release implementieren wollen. Sobald es so weit ist, werden wir den Abschnitt hier entsprechend um die betreffenden Informationen ergänzen.

Was ihr bedenkenlos entsorgen oder verkaufen könnt

Um den wertvollen Platz nicht mit überflüssigen Items vollzustopfen, ist es wichtig, regelmäßg aufzuräumen. Dabei müsst ihr keine große Angst haben, denn für die Story oder einzelne Quests wichtige Gegenstände könnt ihr weder verkaufen noch entsorgen. Sie sind dann auch entsprechend markiert.

Das ändert sich, wenn ihr die dazugehörige Aufgabe gelöst habt. Ab dann könnt ihr den Kram zum nächsten Laden bringen oder wegschmeißen. Das gilt auch für Rezepte und Bücher – habt ihr sie einmal gelesen, haben sie ihren Zweck erfüllt und können weg.

Bei den Ressourcen wird es etwas kniffliger, da ihr sie beispielsweise braucht, um Mahlzeiten zu kochen, oder eure Ausrüstung zu verbessern. Sucht euch daher am besten ein Rezept für jeden Anwendungsfall (wie etwa Heilung) aus und sammelt dann erst einmal nur die Zutaten, die ihr dafür braucht.

Im Falle der Ausrüstung solltet ihr nur Sachen aufheben, an die ihr nicht so leicht herankommt. Viele Erze, Holz und Ledersorten können bei Bedarf ganz fix gesammelt werden. Adern werden auf der Karte markiert, Bäume und Tiere gibt es quasi überall.

Eine weitere Möglichkeit ist es, Läden als "Pfandhaus" zu nutzen. Verkauft die Gegenstände bei einem bestimmten Shop und nutzt bei Bedarf die Rückkauf-Option. Während unserer Testphase waren die verkauften Items auch nach langer Zeit noch immer verfügbar.

Einziger Nachteil ist, dass nur eine begrenzte Menge Gegenstände über den Rückkauf verfügbar ist, ihr müsst die Sachen also bestenfalls auf verschiedene Händlerinnen und Händler aufteilen – hier bietet es sich an, etwa Erze beim Schmied oder Leder beim Gerber "einzulagern".

Was haltet ihr vom begrenzten Inventar des Spiels? Habt ihr auch ständig Platzprobleme?