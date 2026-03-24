In Crimson Desert könnt ihr klettern, ohne dabei Ausdauer zu verbrauchen - so kommt ihr direkt auf jeden Berg

Mit diesem Klettertrick müsst ihr euch um Ausdauer keine Gedanken mehr machen.

Dennis Müller
24.03.2026 | 06:29 Uhr

Mit diesem Trick erklimmt ihr selbst den höchsten Berg. Mit diesem Trick erklimmt ihr selbst den höchsten Berg.

Ähnlich in Zelda: Breath of the Wild könnt ihr in Crimson Desert frei an Felswänden oder Bäumen hochklettern, müsst dabei aber stets die Ausdauerleiste im Blick behalten. Gerade zu Spielbeginn seid ihr hier ohne entsprechende Upgrades für den wortkargen Kliff natürlich arg limitiert.

Die Kollegen von Wccftech haben jedoch einen Weg gefunden, wie ihr ohne Ausdauer zu verbrauchen selbst auf den höchsten Berg gelangt.

So nutzt ihr den Klettertrick in Crimson Desert

Da Crimson Desert für seine komplexe Steuerung bekannt ist, könnt ihr im Open World-Actionspiel nicht nur ganz normal springen, indem ihr beispielsweise auf der PS5 Viereck drückt. Drückt ihr vorab L1, könnt ihr anhand einer kreisrunden Markierung bestimmen, in welchem Bereich Kliff landet. Und dieser präzise Hopser ist Grundvoraussetzung für den Klettertrick.

Wie ihr übrigens zum normalen Lock-On wechselt, das verraten wir euch hier:

Video starten 0:36 So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On

Diese Schritte müsst ihr befolgen:

  • zunächst einmal klettert ihr wie gewohnt an einer Wand hoch und haltet euch an einer sicheren Stelle fest. Wichtig ist, dass Kliff eine Ruheposition einnimmt, denn dann wird keine Ausdauer verbraucht
  • jetzt drückt ihr L1 (PlayStation) oder LB (Xbox) und zusätzlich Quadrat/X, um den präzisen Sprung auszuführen
  • erst abgesprungen, drückt ihr den linken Analog-Stick hin zur Wand. Macht ihr das nicht, fällt Kliff wie ein nasser Sack auf den Boden

Da Kliff aus einer ruhenden Position heraus gesprungen ist, gaukelt er dem Spiel vor, dass er keinen Klettersprung ausgeführt hat. Ausdauer wird dementsprechend nicht verbraucht.

Wir haben auf der Seite übrigens noch allerhand richtig praktische Tipps und Tricks für euch, mit denen ihr euch das Leben in Pywel teils enorm erleichtert:

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Entwickler Pearl Abyss ist gerade übrigens tagtäglich dabei auf Community-Feedback zu reagieren und neue Quality of Life-Verbesserungen ins Spiel zu bringen und bestehende Bugs so beheben.

So wurde erst gestern eine Funktion hinzugefügt, dank der ihr endlich nicht benötigte Gegenstände einlagern könnt. Auch wurde bei den Bossen weiter am Balancing gefeilt und ruft ihr die Weltkarte auf, soll das Spiel nicht mehr auf der PS5 Pro abstürzen.

Hättet ihr die Wahl, welche Verbesserung sollte Pearl Abyss als Nächstes ins Spiel patchen?

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Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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