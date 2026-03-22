Crimson Desert: Diese 3 Nebenmissionen solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen

Nebenmissionen in Crimson Desert schalten wichtige Systeme, Charaktere und Ausrüstung frei.

Wenn ihr der Hauptgeschichte von Crimson Desert folgt, wird euch eine Menge entgehen, was das Spiel zu bieten hat. Denn hinter optionalen Missionen verstecken sich nicht nur Gold, Gegenstände und Taschen-Upgrades, sondern manchmal sogar ganze Systeme, die ihr vielleicht nie entdecken würdet.

Kümmert euch um die Graumähnen

Sobald es wieder an den Aufbau der Graumähnen geht, solltet ihr auf jeden Fall jede einzelne Quest annehmen, die mit ihnen zusammenhängt. Besonders wichtig sind dabei die Quests von Marius, bei denen ihr die verstreuten Mitglieder der Graumähnen wieder vereinen sollt.

29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Autoplay

Jeder der Graumähnen hat wieder eigene Quests, die unterschiedliche Features freischalten. Die wichtigste ist dabei "Ein Gerücht auf dem Glenbright-Bauernhof", denn dadurch erhaltet ihr zwei wichtige Charaktere.

Zum einen Brice, mit dem ihr das Handelssystem freischalten könnt. Damit könnt ihr Waren zwischen einzelnen Städten mit Gewinn verkaufen. Um einen Wagen zu bekommen, müsst ihr aber weitere Mitglieder der Graumähnen versammeln, bis ihr einen Ingenieur dabei habt.

Noch wichtiger ist Ronnie. Er ist der Koch der Graumähnen und hat wohl das wertvollste Rezept im Angebot: Langhornsuppe. Damit heilt ihr 300 Lebenspunkte und erhaltet zusätzlich Kälteresistenz. Das Beste an der Suppe ist aber die einfache Herstellung. Ihr braucht Wasser, Salz, Fleisch und Langhörner. Wasser und Salz bekommt ihr so gut wie in jedem Laden und die anderen beiden Zutaten von Hirschen, die ihr quasi überall findet.

Solange ihr also Hirsche auf euren Reisen erledigt und regelmäßig Wasser kauft, habt ihr fast unendlich Heilmittel. Und habt ihr selbst keine Materialien, dann hat Ronnie alle 24 Stunden immer drei im Angebot.

Abgesehen davon solltet ihr jede andere Quest der Graumähnen annehmen. So schaltet ihr zum Beispiel auch das Färbungssystem frei oder lernt, wie ihr Begleiter zähmt.

Das unerreichbare Dorf der Pororin

Wenn ihr versucht, euch in den Wäldern einem bestimmten Dorf zu nähern, werdet ihr eingeschläfert und am Rand wieder abgesetzt. Um das Dorf betreten zu können, benötigt ihr die Quests "Das unerreichbare Dorf" und "Das Tor entriegeln". Sprecht dafür mit dem Kind, nachdem ihr wieder aus eurer Starre erwacht.

Dadurch schaltet ihr eine Forscherin frei und erhaltet Zugriff auf Kraftpillen. Mit ihnen könnt ihr euch wiederbeleben, wenn ihr im Kampf fallt. Die passenden Blätter für die verbesserte Version, die wir allerdings erst später freischalten, bauen die Pororin zum Glück auch gleich selbst an. Aber auch die anderen Forschungen haben es in sich, wie nachwachsende Pfeile.

Die Hexen

Insgesamt verstecken sich vier Hexen im Spiel, die nicht nur wertvolle Rezepte haben, sondern auch eure Abyss-Artefakte in Waffen und Rüstungen einpassen können.

Die erste – die Hexe der Weisheit – trefft ihr während der Geschichte. Die anderen begegnen euch, wenn ihr bestimmten Menschen in Not helft. Dabei handelt es sich nicht um klassische Quests, sondern um Ereignisse in der Welt.

Habt ihr die jeweilige Hexe freigeschaltet, könnt ihr die große Nebenquestreihe "Antumbra-Kult" angehen. Falls ihr schon einmal auf ein Sanktum gestoßen seid, könnt ihr es nun reinigen. Jedes Sanktum schaltet neue Rezepte für die Kuku-Töpfe frei und gibt euch damit Zugriff auf immer komplexere Apparate. Diese reichen von Elektrospeeren bis hin zu Jetpacks.

Zudem findet ihr in jedem Sanktum entweder eine starke Rüstung oder Waffe.