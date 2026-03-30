Crimson Desert bekommt nach nur 24 Stunden das nächste Update: Das steckt in Patch 1.01.01

Huch, das ging aber schnell!

Erst gestern gab es ein großes Update zu Crimson Desert, das zahlreiche Verbesserungen beinhaltete und so unter anderem dafür sorgte, dass wir Schlüssel nun gezielt einsetzen können und unser Ruf beim Stehlen nur noch dann sinkt, wenn wir auch dabei erwischt werden. Nur 24 Stunden später gab es schon den nächsten Patch.

Die Inhalte von Patch 1.01.01

Im Gegensatz zum Update 1.01.00 gibt es diesmal keine neuen inhaltlichen Anpassungen und Ergänzungen, lediglich acht Bugs werden gefixt.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Unter anderem wurde ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass die Ausrüstung nicht mit Damiane und Oongka verbessert werden konnte. Alle Patch-Details zu 1.01.01 listen wir hier für euch auf:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Taste zur Verwendung der Amulette der fünf neuen Reittiere fälschlicherweise für Damiane und Oongka angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schwarzstern nach dem Tod nicht verschwand, sondern in der Luft stehen blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der A.T.A.G. nicht zerstört wurde, auch wenn seine Gesundheit auf 0 sank.

es wurde Ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche zur Auswahl eines Verfeinerungsziels unter bestimmten Bedingungen nicht mehr verfügbar war.

es wurde Ein Problem behoben, bei dem das Halten der Taste zum Folgen von NPCs während einiger Quests zu ungewöhnlichen Bewegungen des Pferdes führte.

es wurde Ein Problem behoben, bei dem der Sprint auf dem Weißbär nicht verwendet werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung während der Interaktion „Untersuchen" mit dem Sternbild-Helm nicht mehr reagierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verfeinerung von Ausrüstung nicht mit Damiane und Oongka möglich war.

Wenn ihr wissen wollt, was hingegen alles im Update 1.01.00 steckt, schaut gerne in den dazugehörigen Artikel – wir haben ihn unterhalb verlinkt.

Zusammen mit dem Day 1-Patch gab es neben kleinen Patches wie dem von heute schon drei umfangreiche Updates und auch weiterhin arbeitet Pearl Abyss daran, das Feedback aus der Community umzusetzen und Crimson Desert damit noch ein klein wenig besser zu machen.

Spielt ihr Crimson Desert bereits, oder ist das Action Adventure nichts für euch? Oder wartet ihr einfach noch etwas ab? Schreibt es gerne in die Kommentare!