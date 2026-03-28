"Ich habe so viele Schlüssel verschwendet!" - Crimson Desert-Spieler findet einfache Lösung für eines der nervigsten Probleme im Spiel

Schlüssel werden in Crimson Desert automatisch verbraucht.

Viele Türen in Crimson Desert lassen sich öffnen, allerdings braucht es für manche einen Schlüssel. Leider wird im Spiel nicht angezeigt, welche Türen verschlossen sind, sodass man schnell Schlüssel "aus Versehen" verwendet. Ein Fan hat jetzt eine einfache Lösung gefunden.

Dank Laternen nie wieder Schlüssel verschwenden

Dass es keinen Hinweis bei den Türen gibt und Schlüssel einfach automatisch verwendet werden, nervt viele Spieler*innen von Crimson Desert schon seit dem Release. Im Zweifel bleibt nichts anderes übrig, als einfach gegen eine Tür zu laufen, um herauszufinden, ob sie sich "umsonst" öffnen lässt.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Der Reddit-User "Reasonable_Fudge1639" hat nun allerdings einen recht simplen Trick gefunden und geteilt, mit dem sich das Problem umgehen lässt. Wie er in seinem Post erklärt, reicht es, die Laterne hochzuhalten, während man sich einer Tür nähert.

Ist diese unverschlossen, wird sie einfach aufgedrückt. Benötigt man aber einen Schlüssel, um sie zu öffnen, merkt man das und kann dann selbst entscheiden, ob einem oder einer die Tür den Verbrauch eines Schlüssels wert ist.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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In den Kommentaren gibt es einige User, die sich dankbar zeigen. Einer schreibt beispielsweise:

"Gute Arbeit - ich habe so viele Schlüssel verschwendet, indem ich Türen berührt habe!"

Andere schreiben ganz ähnliche Kommentare dazu. Der Workaround ist zwar nützlich, aber natürlich trotzdem ein bisschen nervig. Immerhin muss man so vor jeder Tür die Laterne herausholen, auch am helllichten Tag.

Schlüssel sind zwar nicht unbedingt selten in Crimson Desert, sie können aber schnell verloren gehen, wenn man sie ständig aus Versehen benutzt. Aus diesem Grund fordern auch unter diesem Post viele Spieler*innen, dass es ein besseres System braucht.

Ein User schreibt etwa, dass einfach die Option, den Schlüssel zu verwenden, aufploppen sollte, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht. Das würde den Vorgang deutlich erleichtern und sollte eigentlich auch nicht allzu schwer einzubauen sein.

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