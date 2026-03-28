In Crimson Desert gibt es bei der Steinbruch-Quest eine viel schnellere Strategie als massenweise Banditen umzuhauen - und hätte ich das doch mal früher gewusst!

In der Quest 'Gestohlener Steinbruch' in Crimson Desert erledigen viele Fans knapp 200 Banditen, was ganz schön lange dauert. Dabei gibt es auch einen kurzen Weg!

Samara Summer
28.03.2026 | 06:34 Uhr

Er und die anderen Arbeiter gehen schnell in Deckung, wenn wir es im Steinbruch mit Banditen aufnehmen. Er und die anderen Arbeiter gehen schnell in Deckung, wenn wir es im Steinbruch mit Banditen aufnehmen.

Die Mobs, denen wir in der offenen Spielwelt Crimson Desert begegnen, stellen in der Regel keine große Herausforderung dar. Sie lassen sich ziemlich mühelos umhauen, auch in großer Zahl. Trotzdem hat eine Quest mich mit ihrer Vielzahl an Gegnern richtig ins Schwitzen gebracht: einfach, weil das unglaublich lange dauerte. Ich wünschte, ich hätte einen guten Tipp schon früher bekommen.

Ländereien im Aufruhr: Gestohlener Steinbruch - Bei der Quest in Steinbruch Karin gibt es einen Trick

"Ländereien im Aufruhr" ist eine mehrteilige Fraktionsquest für Haus Roberts in Crimson Desert. Die Unteraufgabe "Gestohlener Steinbruch" verlangt von uns zunächst, es in einem Bosskampf mit der Steinbruchmaschine aufzunehmen.

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Danach beginnt erst die wahre Arbeit: "Besiege die Feinde rund um den Steinbruch Karin." Und davon gibt es wirklich massenhaft! Die ganze Map ist nur so übersät von roten Punkten, die Gegner anzeigen.

Wenn wir uns durch die hindurchschnetzeln, gibt eine Prozentanzeige an, wie weit wir bereits fortgeschritten sind und es geht wirklich quälend langsam. Fast alle Banditen geben lediglich rund 0,5% Fortschritt, in seltenen Fällen sorgt ein größeres, zäheres Exemplar mal für bis zu ca. 3%.

Glücklicherweise gibt es einen viel schnelleren Weg, wie die Community jetzt herausgefunden hat. Unter einem Reddit-Post kommentiert User Glittering-Lunch1778:

Anscheinend sind die meisten von uns einfach nur Dummköpfe. Man muss gar nicht Hunderte von Gegnern töten. Man muss nur die Kaserne und die anderen paar Gebäude zerstören, die in den Zielen aufgeführt sind. Für jedes davon gibt es sofort 33,3 % auf die Anzahl der besiegten Gegner.

Der User schließt sich allerdings selbst damit ein und verrät, dass auch er oder sie herumgerannt ist und sich durch Feindwellen geschnetzelt hat. Erst danach ist die Person auf die Abkürzung gestoßen.

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In den Kommentaren melden sich Community-Mitglieder, die die genannten Gebäude schlichtweg auch gar nicht finden konnten. Andere Fans merken an, dass es möglich ist, den Blende-Skill, beziehungsweise die Laterne zu nutzen, um die Strukturen ausfindig zu machen und zu markieren.

Ashen6996 hält dagegen fest: "Nee, ich habe stattdessen Hunderte abgeschlachtet. Dabei versehentlich explosive Fässer zu dropkicken, war allerdings etwas blöd." Ich selbst weiß genau, wovon der Fan hier spricht. Rund eine halbe Stunde lang bin ich herumgerannt und habe R1 gehalten. Und die Fässer sind keine Unbekannten für mich.

Habt ihr euch der Quest bereits angenommen? Wie habt ihr sie gelöst? Ebenfalls mit einem großen Massaker oder habt ihr Gebäude eingerissen?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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