Interaktive Map von Crimson Desert: Auf dieser Karte findet ihr alle Abyss Artefakte, Rätsel, Teleporter, Quests und vieles mehr

Wir zeigen euch eine Karte der Spielwelt, auf der ihr alles Wichtige findet.

Dennis Müller
25.03.2026 | 18:59 Uhr

Auf dieser interaktiven Karte findet ihr ganz schnell, wonach ihr sucht. Auf dieser interaktiven Karte findet ihr ganz schnell, wonach ihr sucht.

Es gibt eine Sache bei Crimson Desert, bei der sich ausnahmslos alle einig sind: Die Spielwelt Pywel ist riesig! So riesig, dass ihr allein hundert Stunden benötigen werdet, um jeden Fleck auf der Karte einmal zu besuchen. Wollt ihr dem massiven Open World-Actionspiel dann noch jedes Geheimnis entlocken, wird das Ganze zum Vollzeitjob.

Damit ihr euch in der Spielwelt aber etwas besser zurechtfinden und gezielt wichtige Items wie die Abyss-Artefakte oder wichtige Punkte wie die Teleporter ansteuern könnt, können wir euch einen Blick auf die interaktive Karte von Mapgenie nur wärmstens empfehlen.

Das findet ihr auf der interaktiven Karte von Crimson Desert

Um Spoiler zu vermeiden, listen wir euch hier im Artikel lediglich die zehn wichtigsten Filter auf, die ihr auf der interaktiven Karte einstellen könnt.

  • Grenzsteine
  • (Versiegelte) Abyss Artefakte
  • Abyss Nexus
  • Erinnerungs-Fragmente
  • Schatzkarten
  • Schlüssel
  • Rezepte
  • Blueprints für Rüstungen
  • Wichtige Quest-Items
  • Neue Skills

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Das ist allerdings nur eine kleine Auswahl. Insgesamt könnt ihr unglaubliche 97 nützliche Filter auswählen. Sucht ihr etwas in Pywel, könnt ihr euch also recht sicher sein, dass es ihr es auf der interaktiven Karte von Magenie findet.

Für weitere Tipps zu Crimson Desert, haben wir hier eine schöne Auswahl an GamePro-Artikeln für euch, mit denen ihr bestimmt noch etwas mehr Spielspaß aus dem Open World-Koloss herausholen könnt:

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Crimson Desert ist am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und konnte im GamePro-Test stolze 89 Punkte abstauben. Speziell die hochmotivierende Erkundung der Spielwelt und die wuchtigen Kämpfe haben es uns angetan.

Einige unserer größten Kritikpunkte wie das Fehlen einer Lagertruhe und so manch Quality of Life-Verbesserung wurden zudem in den vergangenen Tagen von Pearl Abyss beseitigt, die aktuell nahezu täglich neue Patches liefern.

Wenn ihr eine Sache an der Open World besonders hervorheben müsstet, welche wäre das? Schreibt uns eure Wahl gerne in die Kommentare.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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