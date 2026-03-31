Crimson Desert auf Switch 2: So steht es laut dem Pearl Abyss-Chef um die Version für die Nintendo-Konsole

Crimson Desert ist jetzt für viele Plattformen verfügbar – doch wie stehen die Chancen für eine Switch 2-Version?

Kevin Itzinger
31.03.2026 | 11:30 Uhr

Kommt Kliff auch auf die Switch 2? Kommt Kliff auch auf die Switch 2?

Seit dem 19. März ist Crimson Desert für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Mac verfügbar und im Grunde fehlt nur noch eine Version für die Nintendo Switch, damit alle aktuellen Konsolen abgedeckt sind. Die ist aktuell zwar noch nicht offiziell angekündigt, auf der letzten Investorenkonferenz gab es aber zumindest eine Aussage, die uns optimistisch in die Zukunft schauen lässt.

Crimson Desert auf Switch 2: So stehen die Chancen

Während der letzten Hauptversammlung der Aktionäre kommentierte Pearl Abyss CEO Huh Jin-young nicht nur den Erfolg von Crimson Desert, er ging auch auf allerhand Nachfragen ein. Dabei äußerte er sich zum Beispiel zur schlecht bewertenden Story des Spiels, aber auch zu einer möglichen Switch 2-Version des Open World-Action Adventures. Darauf angesprochen sagte er:

Da die Switch im Vergleich zu anderen Konsolengeräten niedrigere Spezifikationen aufweist, müssen wir auf einige Kompromisse eingehen, aber das interne Interesse ist da und wir haben bereits mit der Forschung und Entwicklung einer Portierung begonnen.

Video starten 1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Die Aussage macht klar, dass Pearl Abyss zumindest versuchen möchte, Crimson Desert auf die Switch zu bringen. Bei einem technisch so anspruchsvollen Spiel ist das aber nachvollziehbarerweise keine leichte Aufgabe – und ob das gelingt, steht aktuell wohl noch in den Sternen.

Wahrscheinlich ist aber auch, dass Huh Jin-young diese Aussagen nicht getroffen hätte, wenn die Chancen aussichtslos wären. Wir dürfen also durchaus etwas optimistisch sein.

Gelingt es dem Team nicht, die Anforderungen des Spiels entsprechend weit zu senken, gibt es zudem immer noch die Möglichkeit, eine Cloud-Version zu veröffentlichen. Für die brauchen wir beim Zocken zwar eine flotte Internetverbindung, aber das ist immerhin besser als nichts. Spiele wie Control oder Dying Light 2 haben es auf diese Weise auf die Nintendo-Konsole geschafft.

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Sollte eine Version für die Switch 2 erscheinen, dürfte es in jedem Fall noch eine Weile dauern. Das Gute daran ist aber, dass alle, die auf der Nintendo-Konsole zocken wollen, dann in den Genuss der gepatchten Version kommen.

Aktuell arbeitet Pearl Abyss nämlich mit Hochdruck an Bugfixes und Verbesserungen. Schon in den ersten zwei Wochen wurden gleich mehrere umfangreiche Updates veröffentlicht. Dabei wurden auch schon sehr viele Wünsche aus der Community umgesetzt.

Habt ihr Interesse an einer Switch-Version von Crimson Desert oder spielt ihr lieber auf einer Plattform mit etwas mehr Power unter der Haube?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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