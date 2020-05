PS5-Spiele auf der PS4 - Alle bestätigten Cross-Gen-Games

Die PS5 steht derzeit in den Startlöchern und soll gegen Ende des Jahres erscheinen. Da stellen sich aber einige PlayStation 4-Spieler die Frage: Welche PS5-Spiele kann ich auch auf meiner PS4 spielen? GamePro hat die Antwort für euch.

Nur bestätigte Titel: In der folgenden Auflistung befinden sich nur Spiele, die bereits für PS4 und PS5 offiziell bestätigt sind. Vermutungen, wie bei Yakuza: Like a Dragon, oder Versprechungen seitens Entwickler, wie bei Call of Duty: Warzone oder Apex Legends, lassen wir für diese Liste außen vor.

Diese Cross-Gen-Spiele stellen wir euch vor:

Cross-Gen-Spiele, die vor dem PS5-Launch erscheinen

Marvel's Avengers

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release für PS5 : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Release für PS4: 4. September 2020

Das erwartet euch: Als Teil der titelgebenden Avengers aus dem Marvel-Universum könnt ihr unter anderem als Black Widow, Hulk, Thor und mehr spielen. Im Vordergrund der Geschichte steht aber Kamala Khan, besser bekannt als Ms. Marvel. Sie will nach dem Tod von Captain America zu Beginn des Spiels die Superhelden-Truppe wieder zusammenführen.

Auch wenn es eine Singleplayer-Story gibt, könnt ihr einige Teile des Spiels auch im Koop spielen und als "Game as a Service" wird Marvel's Avengers über mehrere Monate hinweg um neue Inhalte erweitert.

Cyberpunk 2077

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release für PS5 : Ende 2020

: Ende 2020 Release für PS4: 17. September 2020

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 reist ihr in die Stadt Night City und müsst in der Open World als Sölnderin oder Söldner "V" Aufgaben annehmen. Während dieser Quests kämpft ihr euch durch die Unterwelt der Sci-Fi-Stadt. Zudem gibt es neben den spielerischen Freiheiten auch weitreichende Entscheidungen, die nicht nur die Quests sondern auch die Welt um euch herum beeinflussen.

Weitere Cross-Gen-Spiele, die ebenfalls vor dem PS5-Launch erscheinen:

Dirt 5

FIFA 21

Madden NFL 21

NHL 21

WRC 9

Diese Cross-Gen-Spiele könnt ihr sogar bereits jetzt spielen:

Cross-Gen-Spiele, die zum PS5-Launch oder bis Ende 2020 erscheinen

Assassin's Creed Valhalla

Genre : Action

: Action Release für PS5 : Ende 2020

: Ende 2020 Release für PS4: Ende 2020

Darum geht's: Assassin's Creed Valhalla lässt euch in das Zeitalter der Wikinger abtauchen. Mit dem wahlweise weiblichen oder männlichen Hauptcharakter Eivor erkundet ihr die Spielwelt, kämpft gegen britische Soldaten, geht mit euren Wikinger-Kollegen auf Raubzüge und erreichtet euer ganz eigenes Dorf.

Vampire: The Masquerade 2

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release für PS5 : Ende 2020

: Ende 2020 Release für PS4: Ende 2020

Darum geht's: In Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 werdet ihr in Seattle bei einem Überfall zu einem Blutsauger. Daraufhin müsst ihr herausfinden, wer hinter dem Angriff steckt und wer wirklich die Strippen in der Großstadt zieht. Die Spielwelt unterteilt sich in Hubs, in denen versteckte Quests verborgen sind.

Dying Light 2

Genre : Action

: Action Release für PS5 : 2020

: 2020 Release für PS4: 2020

Darum geht's: Das Zombie-Parkour-Spiel Dying Light 2 lässt euch erneut aus der Ego-Perspektive auf eine riesige Open World los. Während ihr in hoher Geschwindigkeit über Dächer der Stadt springt, jagen euch Zombies und andere Menschen gleichermaßen. Die Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft, nehmen zudem Einfluss auf die gesamte Welt.

Weitere Cross-Gen-Spiele, die ebenfalls zum PS5-Launch oder bis Ende 2020 erscheinen:

Cross-Gen-Spiele, die 2021 und darüber hinaus erscheinen

Starfield

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release für PS5 : 2021

: 2021 Release für PS4: 2021

Darum geht's: Starfield wird das nächste Rollenspiel von Bethesda Studios. Nach Elder Scrolls und Fallout nehmen sie sich dieses Mal ein Sci-Fi-Setting vor. Viel mehr ist zum Spiel bisher noch nicht bekannt. Erste Details werden hoffentlich im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Scarlet Nexus

Genre : Action

: Action Release für PS5 : 2021

: 2021 Release für PS4: 2021

Darum geht's: In dem Action-Spiel Scarlet Nexus im Anime-Look übernehmt ihr die Rolle von Yuito Sumeragi. Dieser hat spezielle PSI-Fähigkeiten und ist jüngstes Mitglied der Vereinigung OSF. Das ganze spielt in der futuristischen Stadt New Himuka. In dieser kämpft ihr gegen mutierte Monster, die nur von denjenigen verletzt werden können, die auch PSI-Fertigkeiten besitzen.

Weitere Cross-Gen-Spiele, die 2021 und darüber hinaus erscheinen:

Welche Spiele erscheinen noch?

Aber nicht nur Cross-Gen-Spiele warten auf euch in den kommenden Wochen und Monaten. Es kommen auch noch einige Spiele für die PlayStation 4 heraus, wie The Last of Us Part 2 oder Ghost of Tsushima. Doch auch für die PS5 gibt es jetzt schon einige Spiele, die nur auf der Next-Gen-Konsole veröffentlicht werden.

Mit welchen Spielen überbrückt ihr die aktuellen Konsolengenerationen?