Cyberpunk 2077-Entwickler nimmt sich mit Patch 1.2 selbst auf die Schippe

Was gibt es Neues in Night City? Die Antwort darauf liefert uns CD Projekt Red mit neuen Infos zum Patch 1.2. Hierbei handelt es sich aber um keine Patch Notes zu Cyberpunk 2077, sondern um Einblicke zum Patch, die wir mit Hilfe einer Fake-Ingame-Nachrichtensendung von N54 News vermittelt bekommen.

N54 News informiert über den Cyberpunk-Patch 1.2

Nachdem der Patch 1.2 aufgrund eines Hacker-Angriffs verschoben werden musste, gewinnt die Entwicklung wieder an Fahrt. Wie es um das nächste große Update steht, erklären uns die Entwickler per Twitter. Dort finden wir einen Link, der uns zu einer N54 News-Sondersendung weiterleitet:

Link zum Twitter-Inhalt

Auf der Cyberpunk 2077-Webseite bekommen ein paar Infos zum kommenden Patch 1.2. Und das auf ungewöhnliche, selbstironische Weise. Nicht was die Anpassungen am Spiel angeht, sondern wie die Entwickler uns die Inhalte vermitteln.

Wer Cyberpunk 2077 bereits gespielt hat, dem dürften die N54 News mit Gillean Jordan ein Begriff sein. Aber statt wie gewohnt über die Ingame-Geschehnisse zu berichten, dreht sich in einer (eher schriftlichen) Sondersendung alles um den Patch 1.2. - kleine Seitenhiebe auf den Zustand des Spiels inklusive.

Was erwartet uns mit dem Update? Vor einigen Wochen hieß es, dass der große Patch "tiefgreifenden Änderungen und Verbesserungen" bringen soll. Wie wir den N54 News nun entnehmen können, werden unter anderem Verbesserungen am NCPD- und Fahrsystem vorgenommen. Welche Bugs genau behoben werden und was das Update noch mit sich bringt, erfahren wir aber noch nicht im Detail.

Cyberpunk 2077 wird gesund gepatcht

Nachdem Cyberpunk 2077 vor allem auf den Konsolen unsauber lief, dass es sogar aus dem PlayStation Store entfernt wurde, machten sich die Entwickler daran, die zahlreichen Bugs zu beheben. Es folgten Hotfixes und der erste große Patch 1.1. Patch 1.2 sollte im Februar folgen, musste aber aufgrund einer Cyber-Attacke auf CD Projekt Red verschoben werden. Jetzt wird er nachgereicht, womit alle angekündigten Patches der Roadmap erledigt sind.

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 und den Updates lest ihr hier:

Was kommt nach Patch 1.2? Der zweite Patch hat sich zwar verzögert, aber die Roadmap 2021 ist damit noch nicht am Ende. Es sollen noch kostenlose DLCs, eine optimierte Next Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S sowie weitere mögliche Anpassungen folgen.

Werdet ihr euch diese Patch-Präsentation anschauen? Was haltet ihr davon, dass sich die Entwickler damit selbst etwas über den kaputten Zustand des Spiels lustig machen werden?