Die besten Spiele 2025 - Das sind unsere 12 Top-Titel des Jahres

2025 war ein spannendes Jahr für Spiele-Fans! In unserem Ranking stellen wir euch unsere 12 liebsten Spiele des Jahres vor.

Kevin Itzinger
29.12.2025 | 18:03 Uhr



Inhaltsverzeichnis
Ein weiteres Gaming-Jahr ist Geschichte und eines können wir wohl mit absoluter Sicherheit sagen: 2025 war vollgepackt mit großartigen Spiele-Knüllern. Wie jedes Jahr haben wir uns wieder zusammengesetzt und eine Liste mit unseren Highlights zusammengestellt.

Wie in den Vorjahren basiert das folgende Ranking auf den persönlichen Meinungen und Vorlieben der GamePro-Redaktion – Wertungen haben bei der Abstimmung keine Rolle gespielt.

Platz 12: Blue Prince

Video starten 1:00 Blue Prince - Puzzle-Adventure kommt sowohl für PS Plus, als auch für den Game Pass

Release: 10. April 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series OpenCritic-Score: 90

Blue Prince ist ein faszinierendes Strategie-Puzzle-Abenteuer, in dem wir nicht nur ein mysteriöses Erbe antreten, sondern die Architektur eines ganzen Hauses manipulieren. Jeden Tag betreten wir das Herrenhaus Mt. Holly und gehen nach und nach durch verschiedene Räume. Haben wir einen Raum genau begutachtet und dessen Rätsel gelöst, können wir uns aussuchen, welcher Raum als nächstes erscheint.

Das machen wir, bis der jeweilige Tag vorbei ist, bevor es dann am nächsten Tag wieder von vorn losgeht. So erkunden wir Stück für Stück das Haus und dringen tiefer in die Geheimnisse unserer exzentrischen Familie vor. Das Gameplay, das Escape Room-Feeling mit taktischen Brettspiel-Elementen mischt, hat auch uns komplett begeistert und landet daher auf der Liste.

Platz 11: Two Point Museum

Video starten 0:37 Auf Two Point Museum könnt ihr euch Anfang 2025 freuen, der Release steht!

Release: 4. März 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 OpenCritic-Score: 85

Two Point Museum tauscht Krankenbetten und Hörsäle aus den Vorgängern gegen Dinosaurierknochen und antike Relikte. Dabei behält es aber den unwiderstehlichen Charme und den skurrilen Humor der Reihe. Wir schicken Expert*innen auf der Suche nach neuen Exponaten um die Welt, gestalten Galerien und sorgen dafür, dass die Besucher*innen glücklich (und spendabel) sind und Kids von den teuren Artefakten fernbleiben.

Es ist eine gewohnt zugängliche, aber im Detail in die Tiefe gehende Management-Simulation, die vor allem durch ihre liebevollen Animationen und die entspannte Atmosphäre punktet. Wir haben uns direkt wieder zu Hause gefühlt und hatten viel Spaß in unserem Museum.

Platz 10: Story of Seasons: Grand Bazaar

Video starten 1:29 Story of Seasons: Grand Bazaar angekündigt: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt

Release: 27. August 2025 Plattformen: PC, Switch, Switch 2 OpenCritic-Score: 82

Mit dem titelgebenden Bazaar bringt das neue Story of Seasons frischen Wind in den Bauernhof-Alltag. Anstatt unsere Ernte einfach in eine Versandbox zu schmeißen, werden wir einmal pro Woche zum oder zur Händler*in und verkaufen unsere Waren auf dem Markt.

Das aktive Verkaufen und Feilschen macht dabei unglaublich viel Spaß und verleiht dem Spiel einen einzigartigen Rhythmus, der laut GamePro-Tester Max aus dem fesselnden "nur noch einen Tag" ein "nur noch eine Woche"-Spielgefühl macht.

Mehr zum Thema
Story of Seasons Grand Bazaar im Test: Die Farm-Sim bringt endlich frischen Wind ins Genre
von Maximilian Franke
Story of Seasons Grand Bazaar im Test: Die Farm-Sim bringt endlich frischen Wind ins Genre

Platz 9: Death Stranding 2: On the Beach

Video starten 6:20 Death Stranding 2: Dieses Video solltet ihr euch vor dem Start unbedingt ansehen

Release: 26. Juni 2025 Plattformen: PS5 OpenCritic-Score: 90

Death Stranding 2: On the Beach führt Hideo Kojimas surreale Vision einer post-apokalyptischen Welt fort und hat uns erneut mit seiner bildgewaltigen Mischung aus einzigartigen Liefermechaniken und einer tiefgründigen Sci-Fi-Philosophie begeistert.

Besonders die abwechslungsreicheren Gebiete, die neuen skurrilen Charaktere (Viel Liebe für Dollman) und die nicht nur optisch spektakulären Naturkatastrophen haben aus der Fortsetzung ein echtes Jahreshighlight gemacht.

Mehr zum Thema
Death Stranding 2 im Test: Die PS5 hat ein neues Open World-Meisterwerk
von Dennis Müller
Death Stranding 2 im Test: Die PS5 hat ein neues Open World-Meisterwerk

Platz 8: Hollow Knight: Silksong

Video starten 1:53 Hollow Knight Silksong verrät nach langem Warten endlich sein Releasedatum

Release: 4. September 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 OpenCritic-Score: 91

Nach langer Wartezeit war es dieses Jahr endlich soweit. Hollow Knight: Silksong war nicht nur auf der gamescom spielbar, während der Messe wurde auch der Release-Termin bekannt gegeben. Als das Spiel zwei Wochen später erschien, brachen unter anderem Steam und der PlayStation-Store unter dem Ansturm der Kaufwillligen zusammen.

Viel wichtiger ist jedoch, dass Silksong nicht nur vorab für Euphorie sorgte, sondern schlussendlich auch spielerisch überzeugte und klar machte: Hier handelt es sich um eins der besten Metroidvanias aller Zeiten.

Mehr zum Thema
Hollow Knight Silksong im Test: Ein Metroidvania-Meisterwerk
von Kevin Itzinger
Hollow Knight Silksong im Test: Ein Metroidvania-Meisterwerk

Platz 7: Ghost of Yotei

Video starten 1:33 Tödlich wie ein Ninja: Der Tsushima-Nachfolger Ghost of Yotei geizt im neuen Trailer wahrlich nicht mit Blut

Release: 2. Oktober 2025 Plattformen: PS5 OpenCritic-Score: 87

Ghost of Yōtei löst sich von Jin Sakai und entführt uns in das Jahr 1603, in die wilde, ungezähmte Landschaft rund um den majestätischen Berg Yōtei. Als neue Protagonistin Atsu erleben wir eine Geschichte, die sich nicht um eine Invasion und Ehre dreht, sondern sich stattdessen wie ein "Spaghetti-Western mit Katanas" anfühlt.

Technisch und künstlerisch ist der Nachfolger erneut ein absolutes Meisterwerk: Der "Leitende Wind" weht durch noch schönere, abwechslungsreichere Biome, während das Kampfsystem durch neue Waffen – darunter auch erste Feuerwaffen – taktisch erweitert wurde. Auch wenn sich Atsus Abenteuer im Vergleich zum Vorgänger sehr vertraut und weniger frisch angefühlt haben, haben wir unsere Zeit in der Spielwelt unglaublich genossen.

Mehr zum Thema
Ghost of Yotei im Test - Ein sehr gutes Open-World-Spiel für eure PS5, doch der Tsushima-Zauber bleibt aus
von Dennis Müller
Ghost of Yotei im Test - Ein sehr gutes Open-World-Spiel für eure PS5, doch der Tsushima-Zauber bleibt aus

