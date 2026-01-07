Ich habe den LEGO Game Boy zusammengebaut und dabei einen ärgerlichen Fehler gemacht – jetzt schäme ich mich ein bisschen dafür

Tobi verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem Game Boy und ist auch von der LEGO-Variante begeistert. Ein Detail hat er beim Aufbau allerdings falsch gemacht - obwohl er es besser hätte wissen müssen.

Tobias Veltin
07.01.2026 | 18:00 Uhr

Wie viele von euch sicherlich auch verbinde ich sehr viele schöne (Kindheits-) Erinnerungen mit dem Game Boy. Nintendos grauer Handheld war Anfang der 90er Jahre mein erstes "großes" Videospielgerät überhaupt und legte den Grundstein für meine Liebe zu diesem Medium.

Ich könnt euch also gut vorstellen, dass ich Feuer und Flamme war, als LEGO eine Klemmbaustein-Version der Handheld-Legende ankündigte und wollte unbedingt einen haben – erst recht nach Kollege Bastis Eindrucksartikel zum LEGO Game Boy.

An Weihnachten lag das gute Stück dann unter dem Baum und musste auch nicht lange in der Verpackung schmoren. Und um es kurz zu machen: Ich bin hin und weg. Die Details sind unglaublich liebevoll und insbesondere die Haptik tatsächlich genauso, wie ich sie von früher in Erinnerung habe.

Durch die Standfüße werden Game Boy und Modul zudem schick präsentiert – weswegen beides aktuell auf meinem Schreibtisch steht.

Ok Tobi, aber was ist denn jetzt der ärgerliche Fehler, von dem du in der Überschrift schreibst? Über den bin ich tatsächlich nur per Zufall gestolpert. Als ich nämlich in den vergangenen Tagen durch die neusten Videospiel-News scrollte, fiel mir folgende Polygon-Überschrift ins Auge:

"Lego-Fans bauen das Game Boy-Set immer wieder versehentlich falsch zusammen."

Da die Anleitung meiner Meinung nach ziemlich klar und eindeutig war, musste ich natürlich wissen, was mit diesem "falsch" gemeint war. Und musste nach Lesen des Artikels verdattert feststellen, dass ich beim Aufbau GENAU den gleichen Fehler gemacht hatte.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Tobi ist nicht nur mit dem Game Boy, sondern auch mit LEGO aufgewachsen. Der LEGO Game Boy ist dementsprechend ein doppelter Nostalgie-Flash für ihn. In den letzten Jahren ist Tobis Klemmbaustein-Leidenschaft wieder etwas aufgeflammt – unter anderem hat er mit Begeisterung die Bluebrixx Adventskalender gebaut.

Großer Fehler ohne kleine Kerbe

Konkret geht es um die Oberseite der beiden im LEGO-Set enthaltenen Module (Super Mario Land und Link's Awakening). Dort wird nämlich jeweils eine lange Fliese verbaut, um das Modul "abzuschließen". Ich habe diese Fliese instinktiv mittig angebracht, weil es symmetrisch und deshalb "richtig" aussieht.

Aber genau das ist der Fehler: Denn die Fliese wird nach links versetzt angebracht, sodass auf der rechten Seite eine kleine Kerbe entsteht. Genau diese Aussparung haben auch die echten Game Boy-Module – um sie im Schacht zu sichern, wenn der Handheld angeschaltet ist.

Falsche Fliesenposition Richtige Fliesenposition Anleitung

Falsche Fliesenposition Die Fliese sitzt mittig – was symmetrisch aussieht, aber falsch sitzt.

Richtige Fliesenposition Die Fliese ist nach links versetzt und lässt dadurch rechts eine Kerbe.

Anleitung In der Anleitung ist der Fliesenversatz korrekt abgebildet.

Natürlich ist es nur eine kleine Unaufmerksamkeit beim Aufbau – aber trotzdem eine, über die ich mich ziemlich ärgere, ja fast sogar schon ein bisschen schäme. Denn als Game Boy-Fan und Kenner des Originals hätte ich eigentlich wissen müssen, dass die Module die markante Kerbe haben.

LEGO trifft in jedem Fall keine Schuld. In der Anleitung ist der Anbau der versetzten Fliese nämlich korrekt beschrieben – ich muss das beim Aufbau schlicht übersehen haben. Mittlerweile ist der "Fehler" natürlich korrigiert worden und mein Klemmbaustein-Modul lächelt mich hier nebenbei an – samt Kerbe.

Wie ist es bei euch? Habt ihr Super Mario Land und Links Awakening in der LEGO-Version auch "falsch" gebaut?

