Disney Dreamlight Valley teast neues Gebäude an und die Community hofft, dass es endlich ein Museum wird

Mit dem anstehenden Pocahontas-Update wird offenbar auch ein neues Gebäude eingeführt – aber welches?

Maximilian Franke
24.03.2026 | 11:10 Uhr

Was steckt hinter diesem neuen Gebäude von Disney Dreamlight Valley? Was steckt hinter diesem neuen Gebäude von Disney Dreamlight Valley?

Disney Dreamlight Valley geht im April mit dem Pocahontas-Update in die nächste Runde. Der kostenlose Patch hat allerdings nicht nur einen neuen Charakter, sondern offenbar auch ein neues Gebäude mit. Wir fassen die schlüssigsten Theorien zusammen, was sich dahinter verbergen könnte.

Um welches Gebäude geht es?

Bisher hat Entwickler Gameloft lediglich einen Screenshot als Teaser zum neuen Gebäude veröffentlicht. Darauf ist ein recht schickes Anwesen zu sehen, das von einer goldenen Olaf-Figur über dem Eingang verziert wird.

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Auf Twitter/X heißt es dazu: “Ist das ein neues Charakter-Haus? Eine neuer Ort für eine Quest oder etwas ganz anderes?

Ein Charakter-Haus ist sehr unwahrscheinlich. Es ist bereits bestätigt, dass Pocahontas demnächst dazukommt und weder die Architektur, noch die Olaf-Deko passen dazu.

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Das sind die zwei gängigsten Theorien

Ein Blick in die Kommentare unter dem Tweet und in die Community-Foren zeigt zwei deutliche Tendenzen, mit denen wir vermutlich rechnen können. Da wäre zum einen die Enttäuschendere: Es ist nur ein Witz.

Nächste Woche ist am Mittwoch nämlich der 1. April und deswegen trauen einige Fans dem Braten nicht so recht über den Weg.

Möglich ist das auf jeden Fall, denn Gameloft hat 2024 einen ähnlichen Post veröffentlicht und damit einen neuen Shop für Schneemann Olaf angeteast. Das stellte sich zwar als Aprilscherz heraus, allerdings war das Gebäude letztlich trotzdem echt und hat sich später als Daisy’s Boutique entpuppt.

Es ist also denkbar, dass der goldene Olaf über der Tür als nicht ernst gemeinte Hommage an diesen vergangenen Aprilscherz zu verstehen ist – das Gebäude insgesamt aber tatsächlich ins Spiel kommt.

Endlich ein Museum?

Und das führt uns zu Theorie Nummer 2: Das Gebäude könnte endlich das langersehnte Museum ins Spiel bringen. Während Ausstellungsorte dieser Art in anderen Genre-Vertretern wie Animal Crossing oder Stardew Valley längst etabliert sind, schauen Dreamlight Valley-Fans bisher nämlich in die Röhre.

Ein Museum könnte dazu dienen, seltene Items oder Errungenschaften, auf die ihr besonders stolz seid, in einem angemessenen Rahmen auszustellen – auch dann, wenn ihr zum Beispiel Multiplayer-Besuch habt und ein bisschen angeben möchtet.

Wie genau ein solches Museum funktionieren könnte, bleibt abzuwarten. Womöglich können wir jeden Gegenstand im Spiel einmal abgeben, um unsere Sammlung zu vervollständigen. Es wäre auch denkbar, dass eine neue Questreihe damit einhergeht, in der wir gemeinsam mit unseren Disney-Charakteren auf Schatzsuche gehen und die entsprechenden Fundstücke exklusiv im neuen Gebäude ausstellen können.

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Wann erscheint das nächste Update?

Ob eine der beiden Theorien stimmt oder Gameloft ein ganz anderes Ass im Ärmel hat, erfahren wir vermutlich schon bald. Das Pocahontas-Update hat zwar noch keinen offiziellen Release-Termin, gemessen am bisherigen Update-Rhythmus sollte es aber am 8. oder 15. April 2026 soweit sein.

Meistens werden die kompletten Patch Notes mit allen Inhalten bereits im Vorfeld enthüllt. Der Schleier um das geheime Gebäude wird also vermutlich bald gelüftet.

Was denkt ihr: April-Scherz, Museum oder etwas vollkommen anderes?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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