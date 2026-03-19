Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin

Bald kommt Pocahontas nach Disney Dreamlight Valley!

Disney Dreamlight Valley bekommt auch 2026 weiterhin kostenlose Updates und bald steht Pocahontas vor der Tür! Mittlerweile gibt es weitere offizielle Teaser und der Release-Termin lässt sich bereits ungefähr voraussagen.

Nächster Halt: Pocahontas

In einem Entwicklerstream aus dem letzten Jahr wurde bereits angeteast, dass es thematisch in die Welt von Pocahontas gehen wird. Dank eines neuen Teasers von Studio Gameloft wissen wir jetzt auch, dass die Heldin aus dem Zeichentrick-Klassiker von 1995 selbst als Charakter ins Spiel kommt – und nicht nur kleinere Nebenrollen.

0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Autoplay

Ob es bei einer Figur bleibt, ist allerdings noch unklar. In den meisten kostenlosen Updates kommen zwei neue Charaktere hinzu, es gibt aber auch Ausnahmen. Cinderella ist etwa allein ins Traumtal gestolpert, warten wir’s also ab!

Den aktuellen Teaser könnt ihr euch hier anschauen. Wie üblich hat Gameloft die Silhouette gepostet und die ist ziemlich eindeutig:

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Einen offiziellen Releasetermin hat der Patch noch nicht, allerdings können wir anhand des aktuellen Sternenpfades bereits abschätzen, wann es weitergeht. Der endet am 7. April und neue Updates erscheinen in der Regel kurze Zeit später – immer an einem Mittwoch.

Pocahontas kann also frühestens am 8. April erscheinen. Ebenfalls denkbar ist eine Woche später am 15. April, zumindest wenn Gameloft nicht zu stark von bisherigen Release-Mustern abweicht.

Es handelt sich um ein kostenloses Update. Ihr benötigt also keine der drei großen Erweiterungen, um Pocahontas in euer Dorf zu holen.

Wie genau sie freigeschaltet wird, wissen wir noch nicht, aber wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, sobald es neue Infos gibt!

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Pocahontas in Disney Dreamlight Valley?