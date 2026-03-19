Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin

Das nächste kostenlose Dreamlight Valley-Update dreht sich um Pocahontas und bald geht’s los!

Maximilian Franke
19.03.2026 | 10:30 Uhr

Bald kommt Pocahontas nach Disney Dreamlight Valley! Bald kommt Pocahontas nach Disney Dreamlight Valley!

Disney Dreamlight Valley bekommt auch 2026 weiterhin kostenlose Updates und bald steht Pocahontas vor der Tür! Mittlerweile gibt es weitere offizielle Teaser und der Release-Termin lässt sich bereits ungefähr voraussagen.

Nächster Halt: Pocahontas

In einem Entwicklerstream aus dem letzten Jahr wurde bereits angeteast, dass es thematisch in die Welt von Pocahontas gehen wird. Dank eines neuen Teasers von Studio Gameloft wissen wir jetzt auch, dass die Heldin aus dem Zeichentrick-Klassiker von 1995 selbst als Charakter ins Spiel kommt – und nicht nur kleinere Nebenrollen.

Video starten 0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Ob es bei einer Figur bleibt, ist allerdings noch unklar. In den meisten kostenlosen Updates kommen zwei neue Charaktere hinzu, es gibt aber auch Ausnahmen. Cinderella ist etwa allein ins Traumtal gestolpert, warten wir’s also ab!

Den aktuellen Teaser könnt ihr euch hier anschauen. Wie üblich hat Gameloft die Silhouette gepostet und die ist ziemlich eindeutig:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann erscheint das Pocahontas-Update?

Einen offiziellen Releasetermin hat der Patch noch nicht, allerdings können wir anhand des aktuellen Sternenpfades bereits abschätzen, wann es weitergeht. Der endet am 7. April und neue Updates erscheinen in der Regel kurze Zeit später – immer an einem Mittwoch.

Pocahontas kann also frühestens am 8. April erscheinen. Ebenfalls denkbar ist eine Woche später am 15. April, zumindest wenn Gameloft nicht zu stark von bisherigen Release-Mustern abweicht.

Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”

Es handelt sich um ein kostenloses Update. Ihr benötigt also keine der drei großen Erweiterungen, um Pocahontas in euer Dorf zu holen.

Wie genau sie freigeschaltet wird, wissen wir noch nicht, aber wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, sobald es neue Infos gibt!

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Pocahontas in Disney Dreamlight Valley?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin

vor 6 Tagen

Diese Dreamlight Valley-Switch 2 erinnert mich daran, dass die Nintendo-Konsole endlich echte Special Editions braucht

vor einer Woche

Disney Dreamlight Valley Glück gehabt-Event 2026: So findet ihr Kleeblätter und schnappt euch die neuen Belohnungen

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Alle aktuellen Codes im März 2026
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert auf Metacritic: Ein erster Dämpfer für das vielversprechende Open World-Spiel

vor 9 Minuten

Crimson Desert auf Metacritic: Ein erster Dämpfer für das vielversprechende Open World-Spiel
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)   6     10

vor 23 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)
Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin

vor 39 Minuten

Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin
Das Ende einer Ära: Sony sagt, die Begriffe PSN und PlayStation Network sind nicht mehr cool und schafft sie überraschend ab   3     1

vor 3 Stunden

Das Ende einer Ära: Sony sagt, die Begriffe PSN und PlayStation Network sind nicht mehr cool und schafft sie überraschend ab
mehr anzeigen