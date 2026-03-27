Disney Dreamlight Valley: Die wichtigste Neuerung des Switch 2-Upgrades müsst ihr erst im Menü aktivieren

Bevor ihr auf der Switch 2 loslegt, solltet ihr unbedingt dem Optionsmenü einen Besuch abstatten.

Seit kurzem könnt ihr für eure Nintendo Switch 2 ein Upgrade für Disney Dreamlight Valley herunterladen. Das kostenlose Update bringt aber nicht nur technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung mit sich, sondern verbessert auch euer Gameplay-Erlebnis – zumindest wenn ihr die wichtigste Option im Menü manuell einschaltet.

Was ist anders auf der Switch 2?

Auf den ersten Blick werdet ihr vermutlich grafische Unterschiede feststellen, denn Disney Dreamlight Valley soll auf der neuen Konsole mehr FPS, eine höhere Auflösung und schnellere Ladezeiten bieten, als noch auf der Switch 1. Das vermutlich wichtigste ist jedoch die Erhöhung des Item-Limits auf 6.000 Gegenstände, was deutlich mehr ist als früher.

Hier könnt ihr euch offizielles Videomaterial der Upgrade-Version anschauen:

0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Autoplay

Wenn ihr bisher auf der Nintendo Switch gespielt habt, werdet ihr vielleicht unter der niedrigen Maximalgrenze für Gegenstände auf eurer Insel gelitten haben, während Fans auf PS5, Xbox und PC fröhlich drauflosbauen konnten. Doch das ist nun endlich vorbei!

Allerdings weist Entwickler Gameloft selbst daraufhin, dass ihr das höhere Limit erst manuell aktivieren müsst. Wenn ihr euch das Upgrade heruntergeladen habt und das Spiel startet, gilt also erstmal weiterhin der alte Wert.

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So aktiviert ihr das neue Item-Limit:

startet Disney Dreamlight Valley

öffnet das Menü und geht in die Einstellungen

aktiviert die “Extra Object Limit”-Option

fertig!

Damit alles reibungslos funktioniert, solltet ihr sowohl das Switch 2-Upgrade herunterladen, als auch den aktuellen Patch.

Nun könnt ihr auf eurer Insel deutlich mehr Dekorationen und Gebäude platzieren, was bei mittlerweile 66 Charakteren ein echter Segen sein kann.

Schon bald kommt übrigens Charakter Nummer 67 dazu, denn Gameloft hat bereits offiziell bestätigt, dass Pocahontas schon in den Startlöchern steht. Womöglich bekommt sie sogar Begleitung von zwei kleinen Freunden.

Neue Infos und einen konkreten Release-Termin sollte es bald geben, rechnet aber erstmal mit einem Release am 8. oder 15. April – falls das Entwicklerteam nicht vom bisherigen Update-Muster abweicht.

Was denkt ihr: Spielt ihr Disney Dreamlight Valley auf der Switch 2? Wie gefällt euch das Update?