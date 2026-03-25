Disney Dreamlight Valley: Das Pocahontas-Update bringt wohl noch mehr Figuren mit und diese beiden Begleiter sind es wahrscheinlich

Neben Pocahontas gibt es offenbar noch mehr kleine Neuzugänge in Disney Dreamlight Valley.

Maximilian Franke
25.03.2026 | 14:20 Uhr

Pocahontas kommt offenbar nicht allein nach Disney Dreamlight Valley. Pocahontas kommt offenbar nicht allein nach Disney Dreamlight Valley.

Im April erscheint das Pocahontas-Update für Disney Dreamlight Valley. Dass die Heldin aus dem Zeichentrick-Klassiker von 1995 mit dabei ist, hat Entwickler Gameloft bereits offiziell enthüllt. Nun gibt es einen weiteren Teaser, der neue "Freunde" andeutet – und es gibt Hinweise, wer uns erwarten könnte.

Kommen Pocahontas Begleiter auch mit?

Der Teaser stammt wieder vom Entwicklerteam selbst und wurde auf Twitter/X veröffentlicht. Diesmal gibt es allerdings keine Silhouette zum rätseln, sondern erstmal nur ein paar Tipps zur Vorbereitung für das anstehende Pocahontas-Update.

Video starten 3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

Der Tweet legt nahe, vor dem Release des Pocahontas-Updates noch ein paar Dinge zu erledigen. Dazu gehört etwa das Freischalten des Vaiana-Realms und das Freischalten des Bioms Wald der Tapferkeit auf der Hauptkarte von Dreamlight Valley.

Außerdem gibt's noch den allgemeinen aber wichtigen Hinweis: "Räumt euer Tal auf und macht Platz für neue Freunde".

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So schaltet ihr die Gebiete frei: Das Reich von Vaiana, wie sie in Deutschland heißt, betretet ihr über das Traumschloss. Es ist direkt eine der ersten Türen im Erdgeschoss. Den Wald der Tapferkeit müsst ihr in der Spielwelt mit Dreamlight aufschließen. Er grenzt direkt an den Hauptplatz und den Strand an.

Das klingt sehr danach, als würde Pocahontas nicht allein erscheinen und das passt auch sehr gut zur Filmvorlage. Denn schon in den 90ern war die Protagonistin immer in Begleitung von Meeka und Flit – einem tierischen Waschbär-Kolibri-Duo.

Sehr wahrscheinlich kommen die beiden nicht als vollwertige Figuren ins Spiel, sondern als tierische Begleiter bzw. Haustiere. Auf diesem Weg finden wir bereits andere prominente Nebencharaktere im Spiel, wie zuletzt etwa Mickeys Hund Pluto, der eine eigene Questreihe spendiert bekommen hat.

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Das spricht für Meeka und Flit

Der älteste und vielleicht sogar stärkste Hinweis ist die offizielle Roadmap für Anfang 2026, die letztes Jahr von Gameloft veröffentlicht wurde. Darauf sehen wir als Motiv für das anstehende Update nämlich schon Meeko und einige bunte Federn.

Die offizielle Roadmap für Anfang 2026 teast Meeka und Flit ebenfalls an. Die offizielle Roadmap für Anfang 2026 teast Meeka und Flit ebenfalls an.

Der Wald der Tapferkeit ist außerdem das Biom auf der Hauptkarte von Dreamlight Valley, in dem Waschbären leben. Inhaltlich würde es also Sinn ergeben, wenn wir für Meeko das entsprechende Gebiet geöffnet haben müssen.

Kolibiri Flit könnte sich dagegen auf dem tropischen Inselparadies von Moana durchaus wohlfühlen und damit würden beide genannten Gebiete ziemlich gut auf Pocahontas tierische Freunde passen.

Aber wie das mit Teasern immer so ist: Offiziell bestätigt ist das Duo (noch) nicht. Vielleicht hat das Entwicklerteam auch eine andere Überraschung auf Lager.

Was denkt ihr: Würdet ihr euch über die Meeko und Flit als neue Begleiter in Disney Dreamlight Valley freuen?

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Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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