Dragon Ball: Alle Wünsche, die der Drache Shenlong je erfüllt hat

In Dragon Ball zeichnet sich der Drache Shenlong für das Erfüllen von Wünschen verantwortlich.

In Dragon Ball dreht sich wenig überraschend alles um die Dragon Balls. Diese Kugeln besitzen die Kraft, einen Drachen zu beschwören, der Wünsche erfüllt. In all den Filmen und Serien wie Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball Super ist da natürlich schon einiges an Wünschen zusammengekommen. Darum listen wir hier auf, welche Wünsche mit Hilfe der Dragon Balls bisher von Shenlong erfüllt worden sind.

So funktionieren die Dragon Balls

Insgesamt existieren sieben Dragon Balls auf der Erde. Sie wurden zwar von Namekianern erschaffen, können aber von allen benutzt werden. Um die Dragon Balls zu aktivieren und mit ihrer Hilfe Shenlong zu beschwören, müssen alle sieben Dragon Balls beisammen sein.

Der unsterbliche Drache Shenlong gewährt dann einen beziehungsweise nach Dendes Upgrade drei Wünsche, die in Erfüllung gehen. Gewünscht werden darf sich alles, was die Macht der Drachen nicht übersteigt und nicht schon einmal gewünscht wurde. Selbst viele Tote können auf einmal wieder zum Leben erweckt werden, was aber je nach Anzahl auch schon mal zwei Wünsche verbraucht.

Wurden die Wünsche erst einmal erfüllt, verteilen sich die sieben Dragon Balls automatisch wieder über den gesamten Globus. Sie erstarren außerdem für eine bestimmte Zeit zu Stein und können erst nach Ablauf dieser Frist wieder aufs Neue eingesetzt werden. Bei den Dragon Balls der Erde dauert das ein ganzes Jahr.

Super- und Dark Dragon Balls existieren mit den jeweils zugehörigen Drachen auch noch, allerdings nur in Dragon Ball GT und DB Super.

Planet Namek hat mit Polunga ebenfalls einen eigenen Drachen samt der dazu passenden Dragon Balls. Wir konzentrieren uns hier in der Übersicht aber auf den Klassiker Shenlong und die Wünsche, die mit den Erde-Dragon Balls in den Hauptserien erfüllt wurden.

Bald kommt die nächste Serie, Dragon Ball Daima:

Diese Wünsche hat Shenlong mit den Dragon Balls bereits erfüllt

Alle Shenlong-Wünsche in Dragon Ball

In der Ursprungsserie ging das Ganze los. Noch vor Son Gokus Zeit gab es den ersten Wunsch: Eine unbekannte Figur hat sich gewünscht, König zu werden. In der Serie selbst erleben wir folgende Wünsche:

Oolong äußert den ersten offiziellen Dragon Ball-Wunsch in der Dragon Ball-Geschichte. Um Pilafs Wunsch zuvorzukommen, wünscht er sich die “bequemsten Unterhosen der Welt”. Dabei handelt es sich allerdings um eine Art vorausschauende Selbstzensur, im Original ist es die Unterhose einer “heißen” Frau.

Upa wünscht sich ihren Vater Bora zurück, der vorher gestorben war.

Oberteufel Piccolo wünscht sich seine Jugend zurück.

Yamchu wünscht sich, dass alle wiederbelebt werden, die von Oberteufel Piccolo und seinen Söhnen getötet wurden.

Alle Shenlong-Wünsche in Dragon Ball Z

In der Nachfolgeserie stehen die titelgebenden Dragon Balls selbstverständlich ebenfalls im Fokus.

Muten Roshi aka der Herr der Schildkröten wünscht sich, dass Son Goku wieder zum Leben erweckt wird.

Mr. Popo sorgt mit seinem Dragon Ball-Wunsch dafür, dass alle wieder von den Toten auferstehen, die auf Planet Namek durch Freezer und seine Schergen getötet wurden.

Yamchu wünscht sich, dass alle von Cell getöteten Personen wieder zum Leben erweckt werden.

Krillin lässt Shenlong mit seinem Wunsch die Bomben entfernen, die in C17 und C18 schlummern.

Bulma wünscht sich, dass alle Toten wieder auferstehen, die im Rahmen des Großen Turniers mit Boo ihr Leben verloren haben.

Die Z-Kämpfer wünschen sich, dass sämtliche Erinnerungen an Boos Massaker (außer ihren eigenen) gelöscht werden, um dem guten Boo ein einfacheres Leben zu ermöglichen.

Sorbet wünscht sich (allerdings nur im Manga), dass Vegeta wiederbelebt wird.

Shenlongs Look hat sich im Lauf der Zeit gewandelt, aber das grundlegende Design bleibt gleich.

Alle Shenlong-Wünsche in Dragon Ball Super

Pilaf, Shu und Mai müssen sich irgendwann während der Kämpfe gegen C17 und C18 gewünscht haben, wieder jung zu werden. Allerdings haben sie das wohl nicht vorsichtig genug formuliert und wurden zu kleinen Kindern.

Son Goku verbraucht einen Wunsch dafür, herauszufinden, wie man den Super Saiyajin-Gott heraufbeschwört beziehungsweise seine Kraft anzapfen kann und selbst zu einem zu werden.

Sorbet wünscht sich, dass Freezer wieder aufersteht.

Shu fordert eine Million Zeni ein.

Mai wünscht sich die leckerste Eiscreme der ganzen Welt.

Beerus wünscht sich, dass Shenlong verschwindet.

Son Gohan nutzt einen Wunsch dafür, eine Krankheit und das Fieber der kleinen Pan zu heilen.

Shenlongs letzter Wunsch findet außerhalb des Kanons statt: In Dragon Ball GT sorgt der legendäre Drache dafür, dass alle Menschen der Erde wieder von den Toten auferstehen, die in der Super 17-Saga durch das Öffnen der Höllentore getötet wurden.

Super-Shenlong erfüllt in DB Super auch noch viele Wünsche: Der mächtigste Drache im Dragon Ball-Universum sorgt zum Beispiel dafür, dass ganze Universen wiederhergestellt werden, die während des Turniers der Kraft ausgelöscht wurden.

So sieht Super-Shenlong in Dragon Ball Super aus: Er ist größer als Galaxien.

Diese Wünsche erfüllt Shenlong in den Dragon Ball-Filmen

Hier gibt es ebenfalls noch jede Menge Shenlong-Wünsche. Teilweise handelt es sich um genau dieselben wie in den Serien, wir bekommen es aber auch mit vielen, oft sehr absurden Kleinigkeiten zu tun.

Penny aka Pansy wünscht sich in Dragon Ball – The Movie: Die Legende von Shenlong, dass in ihrem schönen Land wieder Frieden herrscht.

Son Goku nutzt einen Wunsch, um Bora wiederzubeleben.

Son Goku wünscht sich, dass Shenlong Android 8 zurückbringt und die Bombe in ihm entfernt.

Garlic Jr. wünscht sich Unsterblichkeit.

Dr. Kochin wünscht sich, dass Dr. Wheelo befreit wird.

Krillin, Bulma und Son Gohan wünschen sich, dass der Wald wiederhergestellt wird.

Lord Slug nutzt einen Wunsch für seine ewige Jugend.

Son Goten wünscht sich, sein Vater wäre bei ihm. Shenlong wurde dafür zwar nicht herbeigerufen, erfüllt ihm den Wunsch aber trotzdem auf seine eigene Art.

Hoi setzt einen Wunsch dafür ein, die versiegelte Musikbox zu öffnen, in der Tapion steckt.

Die Z-Kämpfer kündigen im 16. Dragon Ball-Film an, Shenlong noch einmal zu beschwören, um alle Personen wieder zum Leben erwecken, die im Kampf gegen Hildegarn gestorben sind.

Die Pilaf-Gang wünscht sich Jugend.

Beerus will von Shenlong wissen, wie man die Macht des Super Saiyajin-Gott nutzt.

Sorbet wünscht sich, dass Freezer wieder aufersteht, was als schlechtester Wunsch überhaupt in die Dragon Ball-Geschichte eingeht.

Shu wünscht sich eine Million Zeni.

Bulma will einen Wunsch einsetzen, um North City wieder aufzubauen.

Cheely wünscht sich, auf den Planeten Vampa zurückzukehren.

Piccolo wünscht sich, sein komplettes Potenzial entfalten zu können.

Bulma hat sich in Dragon Ball Super: Super Hero einen strafferen Hintern und längere Wimpern gewünscht.

In der Realfilm-Adaption Dragon Ball Evolution spielt Shenlong natürlich auch eine Rolle. Dort werden die sieben Dragon Balls der Erde beispielsweise dafür eingesetzt, Muten Roshi wieder zurückzubringen oder Mr. Satan zu einem König zu machen. In vielen Spielen taucht Shenlong ebenfalls auf und muss haufenweise Wünsche erfüllen.

Haben wir vielleicht doch was übersehen? Was sind eure Lieblingswünsche aus der gesamten Dragon Ball-Geschichte?