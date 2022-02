Dying Light 2: Der zweite Gratis-DLC ist da und macht euch zum Samurai

Der zweite Gratis-DLC für Dying Light 2 steht vor der Tür. In der letzten Woche gab es ein bereits ein Gratis-Outfit und einen beeindruckenden Hammer abzustauben, und auch in dieser Woche versorgt uns Techland mit kostenlosen neuen Inhalten zu ihrem Open-World-Abenteuer. Wie schon der letzte DLC, kommt auch das „Ronin Pack“ in drei Teilen. Wenn ihr euch alle holt, könnt ihr euren Charakter in einen modernen Samurai verwandeln, der den Zombies mit viel Stil einheizen kann.

Das steckt im zweiten kostenlosen DLC für Dying Light 2

Techland will Dying Light 2 gleich fünf Jahre lang mit neuen Inhalten versorgen. Bis wir erste neue Story-DLCs bekommen, wird es aber noch eine Weile dauern. Vorher veröffentlicht das Team aber in regelmäßigen Abständen kostenlose Item-Packs mit neuen Klamotten und Waffen.

In dieser Woche werdet ihr zum „Urban Samurai“ und erhaltet sogar eine Art Katana im Spiel, das ihr mit beiden Händen gegen die untoten Horden führen könnt.

Einen Trailer zum Ronin-Outfit gibt es auch:

Auf diese Ausrüstungs-Items könnt ihr euch freuen: Die ersten drei Teile des Outfits sind ab sofort erhältlich. Morgen und am Freitag folgt dann der Rest des „Ronin Pack“. Wenn ihr das komplette Samurai-Outfit haben wollt, müsst ihr euch also noch bis zum Ende der Woche gedulden. Hier seht ihr alle Items im Überblick:

21. Februar: Sneakers, Jogginghose und Jacke

23. Februar: Maske, Armschienen und Handschuhe

25. Februar: Die Waffe (Samurai-Schwert)

Was Techland 2022 sonst noch für Dying Light 2 plant, erfahrt ihr in der Roadmap-Übersicht:

Hier seht ihr den Story-Trailer zu Dying Light 2:

Dying Light 2 bekommt bald New Game Plus

Eine weitere Neuerung für Dying Light 2 steht ebenfalls an. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, aber Techland arbeitet derzeit an einem New Game Plus-Modus. Das ergibt absolut Sinn für das Open-World-Spiel, denn im Verlauf der Geschichte werdet ihr immer wieder vor teils schwierige Entscheidungen gestellt. Mit einer NG+-Option müssen wir die Kampagne nicht komplett von vorne starten, um alle Wege beschreiten zu können.

Wie gefallen euch die neuen Inhalte für Dying Light 2?