Neues Dying Light 2-Update fixt verheerenden Death Loop-Bug - Kommt bald für PS4/PS5 und Xbox

Techland hat ein neues Update für Dying Light 2: Stay Human veröffentlicht, das einen ziemlich fiesen Bug behebt. Zudem wird eine neue Speicher-Funktion eingeführt, die einen zu großen Verlust des Spielfortschritts in Zukunft verhindern soll.



Vorerst ist der Download nur auf dem PC erhältlich, doch sobald Sony und Microsoft ihr Okay geben, wird der Patch auch auf Playstation und Xbox ausgerollt.

Das steckt hinter dem Deathloop-Bug in Dying Light 2

Death Loop-Bug: Deathloop ist ein tolles Spiel, doch in Dying Light 2 kann eine Zeitreise böse folgen haben. Der Death Loop-Bug führt dazu, dass ihr beim Laden eines Spielstands sofort sterbt, woraufhin der Save erneut geladen wird, und so weiter.

Wenn ihr eurem Charakter nicht ad infinitum beim ableben zusehen wollt, müsst ihr einen anderen Spielstand laden, auch wenn das den Verlust einiger Spielfortschritte bedeutet. Laut dem Entwicklerstudio sollte der Bug mit dem Patch jedoch nicht mehr auftreten.

Was 2022 noch so alles für Dying Light 2 ansteht, lest ihr hier:

Neues Speicher-System: Damit solche Probleme auch in Zukunft nicht mehr auftauchen können, hat Techland gleich eine komplett neue Speicherfunktion integriert – sogenannte Backup-Saves. Dabei handelt es sich um automatische Speicherstände, die an bestimmten Punkten in der Hauptgeschichte angelegt werden. Ihr könnt also jederzeit zu diesen Stellen zurückreisen, müsst dann aber mit der Ausrüstung und den Upgrades vorlieb nehmen, die ihr zum jeweiligen Zeitpunkt hattet.

Techland will Dying Light 2 von Bugs befreien

In der großen Open-World von Dying Light 2 verstecken sich natürlich einige Probleme. Besonders übel war ein Gamebreaking-Bug, der euch für immer im ersten Spielgebiet festhält. Techland hat aber auch schon einiges getan, um den vielen Fehlern Herr zu werden. Der Day-One-Patch beseitigte zum Beispiel über 1.000 Bugs. Und der letzte Patch hat viele Probleme des Multiplayer-Modus gelöst.

Dying Light 2 ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Eine Cloud-Version für die Nintendo Switch soll noch im ersten Halbjahr 2022 folgen.

Hattet ihr in Dying Light 2 schon mit Bugs oder Glitches zu kämpfen?