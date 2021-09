eFootball 2022: Termin, Uhrzeit und Inhalte – Alle Infos zum Launch

Konami gewinnt das Rennen der Fußballsimulationen in diesem Jahr ganz knapp - zumindest wenn es um Releases geht. EAs Konkurrenz-Produkt FIFA 22 erscheint am 1. Oktober, und eFootball 2022 kommt einen Tag vorher. Wir haben alle Termine und Inhalte rund um den Launch des PES-Reboots zusammengetragen und in diesen Artikel gepackt.

Wann erscheint eFootball? Schon heute Nacht wird eFootball bei uns in Deutschland freigeschaltet. Das Fußball-Spiel erscheint am Donnerstag, dem 30. September, um 1 Uhr morgens für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (für Mobile gibt es noch keinen Termin). Da es sich um eine Free2Play-Plattform ohne traditionellen Release handelt, ist eFootball nur als digitaler Download verfügbar.

Das ist eFootball 2022: Free2Play bedeutet auch, dass eFootball von Konami mit der Zeit um Inhalte erweitert wird und es jedes Jahr eine neue Saison, aber keinen neuen Titel geben wird.

Zum Launch bekommen wir nur wenige Modi und Mannschaften geboten – sogar einige Gameplay-Mechaniken werden fehlen. Mikrotransaktionen und DLCs wird es bei Release keine geben, aber rechnet damit, dass diese relativ zügig nachgeliefert werden, um das Spiel zu monetarisieren.

Einen ersten Eindruck des Spiels bekommt ihr durch den offiziellen Gameplay-Trailer:

Das gibt es zum Launch: Der Start von eFootball 2022 ist leider wenig vielversprechend. Laut Konami selbst, ist der Release heute Nacht nicht viel mehr als eine bessere Demo.

Mit einer Hand voll Teams könnt offline spielen oder online mit einer zufälligen Mannschaft gegen einen ebenfalls zufälligen Gegner antreten. Einen Karrieremodus oder ähnliches gibt es erstmal nicht. Immerhin unterstützt eFootball im Gegensatz zu FIFA 22 Cross-Play über alle Plattformen hinweg. Aber auch hier gilt: nicht gleich zu Beginn. Vorerst gibt es nur Cross-Gen, ihr könnt also auf verschiedenen Xbox- oder Playstation-Systemen miteinander zocken.

Hier seht ihr alle zum Launch verfügbaren Vereine:

FC Bayern München

FC Barcelona

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

Sao Paulo FC

Und hier die Stadien, in denen ihr spielen könnt:

Allianz Arena

Camp Nou

Old Trafford

Emirates Stadium

Allianz Stadium

eFootball Stadium

eFootball ist ein Game-as-a-Service und eine Plattform. Es wird also nicht nur Kader-Updates geben, sondern gleich komplett neue Mannschaften, Stadien und andere Assets. Sogar das Gameplay dürfte immer wieder verändert werden. eFootball 2022 ist nur die erste Saison, das Spiel selbst ist hingegen auf Jahre ausgelegt.

Schon bald neue Inhalte: Wichtig dürfte den meisten Fans vor allem sein, dass Konami schnell neue Spielmodi mit mehr Langzeitmotivation hinzufügt. Noch im Herbst sollen Karriere-Modi folgen, in denen ihr mit eurem eigenen Team entweder offline oder online antreten könnt.

Zudem wird uns bald ein "Battle Pass" geboten, nur dass er sich hier Match Pass nennt. Wie bei vielen anderen Online-Spielen, wird es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version geben. Letztere beschert euch noch bessere Belohnungen, wie Verträge mit Spielern, Verbesserungen für euer Team oder Münzen.

Probiert ihr eFootball aus, wenn es heute Nacht erscheint?