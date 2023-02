Elden Ring: Diese 5 Dinge werde ich FromSoftware nie verzeihen

Ohhh, Elden Ring! Ja, ich liebe FromSoftwares erstes "richtiges" Open World-Spiel, aber ein paar Aufreger gabe es für mich auf meiner langen Reise durchs Zwischenland trotzdem. In dieser Liste fasse ich sie für euch zusammen. Natürlich solltet ihr den Titel dieses Artikels mit einem kleinen Augenzwinkern verstehen. From gehört immer noch zu meinen liebsten Entwicklerstudios und ich freue mich schon auf das nächste Souls-Spiel, ohne zu wissen, was für ein Titel es werden wird.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Elden Ring, unter anderem zu NPC-Quests und zum Ende.

Die Bad Ending-Falle

Im Zwischenland locken an allen Ecken und Enden Geheimnisse. Eines der faszinierendsten waren für mich die Drei Finger im Untergrund von Leyndell. Nachdem ich von ihnen gehört hatte, machte ich mich auf die Suche und war völlig baff, als ich den Geheimpfad, die Sprungpassage in die Tiefe und das mächtige Tor entdeckte.

Nachdem die riesige Hand mir jedoch ihr Mal eingebrannt und meine getreue Gefährtin Melina mich verlassen hatte, war mir ziemlich schnell klar, dass ich da etwas richtig Übles angestellt hatte. Ich war auf dem Weg zum bösen Ende und dass ich das noch hätte umkehren können, wusste ich damals nicht.

Zudem ist das ist richtig kompliziert und schwierig. Zugegeben: Das Fasende Flammen-Ende sah ziemlich cool aus, aber eigentlich wollte ich im ersten Spieldurchlauf zunächst mal Eldenfürstin werden. Alle Enden findet ihr hier:

11 1 Mehr zum Thema Elden Ring: Alle 6 bekannten Enden

Keine Pausenfunktion

Ich habe dem Thema Pausenfunktion bereits eine Kolumne gewidmet. Dass es auch in FromSoftwares neuestem Spiel keine gibt, ärgert mich einfach. Schließlich passiert immer wieder etwas in der echten Welt, das sich nicht aufschieben lässt (Paketbote klingelt, Nudelwasser kocht über...) und das hat mir - wie schon in früheren Spielen - so manchen unverdienten Tod beschert.

Ja, es gibt einen Trick, wie sich das Spiel doch pausieren lässt, aber erstens wusste ich von diesem in meinem ersten Spieldurchlauf noch nichts davon und zweitens ist das umständlicher als es sein müsste.

Tausende Todesstürze

Elden Ring hat eine wunderschöne riesige Open World, die erkundet werden will und dafür steht uns sogar ein Reittier zur Verfügung. Aber wie oft bin ich mit diesem in den Tod gestürzt, weil der Fallschaden für manche Passagen einfach zu unerbittlich ist.

Das "Platforming", wenn ich bestimmte Punkte erreichen wollte, hat mich manchmal fuchsteufelswild gemacht.

Das brutale Ende meines Pottfreundes

Alexander das Kriegergefäß, von Fans liebevoll Potboy genannt, ist sozusagen Elden Rings inoffizielles Maskottchen. Die sprechende Töpferware habe ich seit dem ersten Trailer, in dem sie auftauchte, ins Herz geschlossen.

Ja, Alexander hat eine dunkle Seite und findet beispielsweise tote Krieger ziemlich lecker. Natürlich war es außerdem absehbar, dass es mit einem zerbrechlichem Gefäß, das es auf Gefechte abgesehen hat, kein gutes Ende nimmt - Aber musste ausgerechnet ich ihm den Todesstoß versetzen? Und mussten mir dabei wirklich Blut und Eingeweide des netten Charakters um die Ohren fliegen?

Der Kokon bleibt verschlossen

Die Story um Malenias Bruder, den Fürsten Miquella und seinen düsteren Entführer, Mohg, hat es mir ziemlich angetan. Den Kokon, in dem Miquellas lebloser Körper eingeschlossen ist, können wir nach dem Bosskampf genauer unter die Lupe nehmen - und glaubt mir, das habe ich getan.

Ich habe geduldig alles Mögliche versucht, von Zaubern über Gesten bis hin zu Verkleidungen, weil ich an dieser Stelle ein weiteres gut gehütetes Geheimnis vermutet habe. Trotzdem öffnete sich der Kokon nicht. Ich hoffe wirklich, das wird sich in einem DLC ändern.

Hat euch auch einer dieser Punkte schlucken lassen? Oder gab es für euch ganz andere Aufreger?