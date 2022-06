Elden Ring: Geheime Runen-Änderung in Patch 1.05 erleichtert uns das Leveln

Knapp vier Monate nach Release hat Elden Ring eine erfreuliche Quality of Life-Verbesserung erhalten. Diese versteckt sich im gerade erst veröffentlichten Update 1.05 und ist nirgendwo in den Patch-Notes zu finden. 13 Jahre nach der Veröffentlichung von Demon's Souls hat es FromSoftware endlich geschafft, uns den Wert bestimmter Items anzuzeigen.

Jetzt wissen wir endlich, wie viel unsere Runen in Elden Ring wert sind

Goldene Rune, Heldenrune, Numenrune? Alles schöne Namen, aber bevor ihr das Item nicht konsumiert oder seinen Wert bei einem Händler prüft, wisst ihr nicht, wie viele Runen sie euch einbringen. Das führt häufig dazu, dass man eine der Runen konsumiert, um sein Konto für einen bestimmten Gegenstand bei einem Händler oder für den nächsten Level-Aufstieg aufzustocken, und entweder kurz vor der gewünschten Anzahl stehen bleibt oder weit darüber hinaus schießt.

Doch die Runen-Verschwendung gehört endlich der Vergangenheit an.

So erkennt ihr den Wert eurer Runen: Entdeckt wurde die heimlich eingeführte Neuerung von Reddit-Nutzer Theheadofjug. Und wir können bestätigen: Es wird jetzt tatsächlich angezeigt, wie viel eine Rune einbringt.

Hierfür geht ihr in eurem Inventar auf das Item und aktiviert die Beschreibung. Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, wird nun die konkrete Anzahl der Runen angezeigt, die ihr bei der Benutzung einstreicht. Bisher war diese Angabe dem Team wohl einfach nicht mysteriös genug.

Wie Elden Ring im Vergleich mit Dark Souls abschneidet, seht ihr im Video:

Weitere News zu Elden Ring:

Das ist sonst noch neu in Elden Ring: Ansonsten kümmert sich Update 1.05 in erster Linie um das Balancing. Sowohl einige Bosse als auch diverse Waffen wurden erneut angepasst. Zudem dürft ihr jetzt im New Game+ eure Klangperlen mitnehmen, mit denen ihr in der Tafelrunde den Item-Shop erweitern könnt.

Eine geheime Änderung gab es bereits in Update 1.04. Durch den letzten Patch wurden Bossgruppen einfacher gemacht, indem die Aggressivität deutlich heruntergefahren wurde, sobald euch mehr als ein Endgegner gegenüber steht.