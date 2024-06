Elden Ring DLC-Release: Das sind Uhrzeit und Preload-Start für Shadow of the Erdtree

Die genau Releasezeit und der Preload für den Elden Ring-DLC sind bekannt.

Lange dauert es nicht mehr, bis ihr euch in der großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree in die Schattenlande stürzen könnt: Bereits am 21. Juni 2024 erscheint der DLC für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wenn ihr gar nicht mehr abwarten könnt, bis es losgeht, haben wir gute Nachrichten für euch: FromSoftware hat jetzt nämlich die Releasezeiten geteilt und dazu auch noch verraten, wie es um den Preload für verschiedene Plattformen steht.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree: So steht es um Release-Uhrzeit und Preload

Der offizielle Elden Ring-Kanal hat auf X (ehemals Twitter) nämlich eine praktische Grafik geteilt, die die Releasezeiten in allen Ländern verrät. Wie dort zu sehen ist, erscheint das Spiel tatsächlich nicht weltweit simultan, stattdessen richtet sich der Release nach der lokalen Zeit. Bei uns bedeutet das also:

Shadow of the Erdtree Release für PC und Konsolen: Am 21. Juni um 00:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Wie steht es um den Preload? Die Grafik verrät außerdem, dass es auch einen Preload geben wird, der einige Tage vor dem Release verfügbar ist – allerdings nur für PlayStation-Konsolen. Hier könnt ihr 48 Stunden vor dem Launch bereits die Spieldatein runterladen, also ab heute Nacht, bzw. dem 19. Juni um 00:00 Uhr deutscher Zeit.

PC und Xbox-Konsolen gehen beim Preload zwar leer aus, allerdings haben Xbox-Spieler*innen trotzdem einen Vorteil. Dank des Neuseeland-Tricks können sie nämlich ohnehin früher loslegen.

Ihr wollt euch die Ereignisse des Hauptspiels vor dem DLC noch einmal in Erinnerung rufen? Dann könnt ihr euch diese praktische Zusammenfassung anschauen:

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Braucht ihr noch mehr Last Minute-Vorbereitung zu Shadow of the Erdtree? Dann hier lang:

So funktioniert der Neuseeland-Trick auf Xbox

Spielt ihr auf der Xbox, habt ihr nämlich die Möglichkeit, eure Zeitzone ganz einfach zu ändern und so bereits loszulegen, wenn die Erweiterung in Neuseeland erscheint. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Geht zu den Einstellungen eurer Xbox

Wählt "System"

Wählt "Sprache und Ort"

Ändert euren Ort zu Neuseeland

Startet die Konsole neu

Dann könnt ihr das Spiel normal starten

Dann könnt ihr nämlich bereits 10 Stunden früher loslegen, da die neuseeländische Zeitzone unserer voraus ist. Achtet allerdings darauf, dass ihr nur die Region der Konsole und nicht die eures Accounts ändert. Letzteres könnt ihr nämlich nur alle drei Monate machen und habt dann während der Zeit auch nur Zugriff auf den neuseeländischen Microsoft Store.

Legt ihr direkt zum Release mit Shadow of the Erdtree los oder müsst ihr euch noch länger gedulden?