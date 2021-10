Far Cry 6: So funktioniert das Los Bandidos-Minispiel – Rekruten und Comandantes finden

Beim Minispiel Los Bandidos könnt ihr euch in Far Cry 6 einfach mal zurücklehnen und andere für euch kämpfen lassen. Für das Managen dieser Einsätze winken Belohnungen. Neben den Rekruten, die sich bereitwillig für euch in die Schlacht werfen, braucht ihr dafür Comandantes, also spezielle NPCs, die das Kommando übernehmen. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie das Spiel funktioniert und wie ihr Rekruten und Comandantes findet.

Comandantes und Rekruten finden

Darum geht es: Bei Los Bandidos handelt es sich um ein Minispiel. Ihr müsst dabei ausnahmsweise nicht selbst kämpfen, sondern Kampfmissionen managen. Ihr könnt Belohnungen kassieren, werdet aber für Misserfolge auch bestraft.

Comandantes: Über Tafeln in den Lagern habt ihr Zugriff auf das Minispiel. Dort wird euch angezeigt, wie viele Rekruten und Comandantes euch aktuell zur Verfügung stehen. Außerdem könnt ihr die Profile von Letzteren ansehen. Ihr findet dort nicht nur die Hintergrundgeschichte eurer Kommandohabenden, sondern auch, über welche Fähigkeiten sie verfügen. Diese sind für gewisse Aufträge nützlich.

So findet ihr Comandantes: Neben den Personen, die ihr schon gefunden habt, sind freie Felder für diejenigen, die ihr erst noch anwerben müsst. Das Praktische dabei: Euch wird dort direkt angezeigt, was ihr tun müsst, um diese NPCs zu rekrutieren. Auf dem Beispielbild ist das die yaranische Geschichte "Big Papi im kleinen Yara". Ihr seht sogar, wo sich diese Geschichte abspielt.

Rekruten: Bei diesen einfachen Kämpfer*innen handelt es sich um die Personen, die ihr beispielsweise in feindlichen Lagern oder auf den Plantagen befreien könnt. Wenn ihr dort also gefesselte NPCs entdeckt, lohnt es sich, sie loszuschneiden.

So funktioniert Los Bandidos

Sind eure Rekruten und Comandantes am Start, könnt ihr loslegen. Die bereits erwähnten Tafeln bieten euch eine Übersicht über die verfügbaren Aufträge. Dabei werden euch die Belohnungen angezeigt, die auf euch warten. Dazu gehören beispielsweise Geld, Ressourcen, aber auch Waffen.

Wählt einen Auftrag aus und weist diesem einen Trupp zu. Dabei seht ihr, welche Fähigkeiten der Comandantes nützlich sind und könnt entsprechende Profis zuweisen. Dann müsst ihr die angegebene Vorbereitungszeit abwarten, bis ihr weitermachen könnt.

Ist diese Zeit abgelaufen, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Aufgaben und erhaltet Infos zu diesen: Was kosten sie, was verliert ihr bei der Niederlage (beispielsweise bis zu 6 Rekruten) und wie hoch ist die Erfolgschance? Habt ihr euch entschieden, so erfahrt ihr, ob die Mission erfolgreich war oder nicht. Natürlich spielt hier Glück eine nicht unwesentliche Rolle.

Habt ihr euch schon an diesem Minispiel versucht und viele Comandantes gefunden?