Far Cry 6 bringt eines der besten Features zurück: Kampagne wieder im Koop spielbar

In einem AMA auf Reddit gab der Game Director von Far Cry 6, Alexandre Letendre, einige Einblicke hinter die Kulissen der Produktion. Eine Frage brannte den Fans ganz besonders unter den Nägeln: Wird die Kampagne wieder im Koop spielbar sein? Zum Glück antwortete Letendre mit einem ganz klaren "ja":

"Ja, Far Cry 6 wird komplett im Koop spielbar sein, genau wie Far Cry 5. Erzählt es euren Freunden, es ist ein toller Far-Cry-Spaß."

Features gestrichen: Zwar bot bereits der Vorgänger einen Koop-Modus für die Kampagne, aber trotzdem mussten die Fans ein wenig zittern. Ubisoft gab nämlich kurz zuvor bekannt, dass sowohl der Arcade-Modus, als auch der Map-Editor bei Far Cry 6 gestrichen wurden. Zum Glück trifft das auf den (ohnehin deutlich wichtigeren) Koop-Modus nicht zu.

Und was ist mit Cross-Play? Dazu haben sich die Entwickler leider noch nicht geäußert. Far Cry 5 bietet kein Cross-Play zwischen den verschiedenen Plattformen, aber der Titel hat auch schon drei Jahre auf dem Buckel. In der Zwischenzeit hat sich dahingehend einiges getan. Die Hoffnung ist also berechtigt, dass Ubisoft in Far Cry 6 eine Cross-Play-Funktion einbindet.

Far Cry 6 soll auf allen Plattformen gut laufen

Far Cry 6 befindet sich inzwischen seit einigen Jahren in Arbeit und musste (vor allem wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie) mehrere Male verschoben werden. Für das Warten sollen die Fans aber nicht nur mit einem spannenden Abenteuer, sondern auch mit überzeugender Technik belohnt werden.

Während die Entwickler alles aus den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S herausholen wollen, soll das Spiel auch auf PS4 und Xbox One stabil laufen.

Freut ihr euch auf die Koop-Kampagne in Far Cry 6?