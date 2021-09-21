FIFA 22 Soundtrack: Tracklist mit allen 122 Songs - so umfangreich wie noch nie

FIFA 22 soll die nächste Generation für die langjährige Sportsimulation einläuten. Zumindest auf PS5 und Xbox Series X/S werden wir einige Next-Gen-Features wie HyperMotion bekommen. Und auch mit dem Soundtrack setzt EA nochmal ordentlich einen drauf. Ganze 122 Songs von 47 Künstler*innen können wir uns in FIFA 22 anhören (via EA).
Das ist die FIFA 22 Tracklist
Über sechs Stunden Musik bietet FIFA 22, wenn wir uns im Menü befinden. Das ist mehr als jemals zuvor. Es sollte also eine Weile dauern, bis wir alle Songs einmal durchgehört haben. Hier lest ihr die komplette Tracklist mit allen Liedern aus dem FIFA 22 Soundtrack:
FIFA 22 Soundtrack
- AREA21 - FOLLOWERS
- ARRDEE - OLIVER TWIST
- BABY QUEEN - YOU SHAPED HOLE
- BAKAR - THE MISSION
- BINKI - LANDLINE
- BLOODMOON - DISARM
- CAIO PRADO - BAOBÁ
- CASPER CAAN - LAST CHANCE
- CHE LINGO FT. TAMARAEBI - EYES ON THE PRIZE
- CHVRCHES - GOOD GIRLS
- EASY LIFE - SKELETONS
- ELDERBROOK & BOB MOSES - INNER LIGHT
- ENNY - I WANT
- FEIERTAG FT. MSAFIRI ZAWOSE - TREPIDATION
- GARDEN CITY MOVEMENT (WITH LOLA MARSH) - SUMMER NIGHT
- GIRL IN RED - APARTMENT 402
- GLASS ANIMALS - I DON'T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)
- GREENTEA PENG FT. SIMMY & KID CRUISE - FREE MY PEOPLE
- HARVEY CAUSON - TENFOLD
- HENDRIX HARRIS - THE HILL
- HOPE TALA - MAD
- INHALER - TOTALLY
- ISLAND - DO YOU REMEMBER THE TIMES
- JOY CROOKES - FEET DON'T FAIL ME NOW
- JUNGLE - TALK ABOUT IT
- KAROL CONKA & RDD - SUBIDA
- KERO KERO BONITO - WELL RESTED
- KOJEY RADICAL FT. LEX AMOR - WAR OUTSIDE
- KOKOKO! - DONNE MOI, JE TE DONNE?
- LITTLE SIMZ - FEAR NO MAN
- LOYLE CARNER - YESTERDAY
- LUKE HEMMINGS - MOTION
- MOODOÏD (WITH MELODY'S ECHO CHAMBER) - ONLY ONE MAN
- MOONCHILD SANELLY & SAD NIGHT DYNAMITE - DEMON
- MORAD - SEGUIMOS
- MUSTI & JELASSI FT. GABIFUEGO - FUEGO
- MY MORNING JACKET - LOVE LOVE LOVE
- PA SALIEU FT. SLOWTHAI - GLIDIN'
- POLO & PAN FT. CHANNEL TRES - TUNNEL
- POLYAMORY - HALLELUJAH
- PUBLIC ORDER - FEELS LIKE SUMMER
- SAM FENDER - GET YOU DOWN
- SEB - SEASIDE_DEMO
- SHANGO SK - HIGH WAY
- SIR WAS - BEFORE THE MORNING COMES
- SWEDISH HOUSE MAFIA FT. TY DOLLA $IGN & 070 SHAKE - LIFETIME
- TERRY PRESUME - ACT UP
- THE CHEMICAL BROTHERS - THE DARKNESS THAT YOU FEAR
- TSHA FT. TRIO DA KALI - DEMBA
- V.I.C - A TEEN
- WILLOW KAYNE - TWO SEATER
- YARD ACT - THE OVERLOAD
- YOUNG FRANCO FT. DENZEL CURRY & PELL - FALLIN' APART
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FIFA 22 Volta Soundtrack
- 84 CONTROLLER FT. CAITLYN SCARLETT - U & ME
- AC SLATER, DARKZY & P MONEY - VIBES ON TAP
- APOLLO BROWNAITCH FT. AVELINO - PARTY ROUND MY PLACE
- AJ TRACEY & MABEL - WEST TEN
- ALUNA - BODY PUMP (SAMMY VIRJI REMIX)
- AMBER MARK - MIXER (PREDITAH REMIX)
- ARES CARTER FT. CHARLOTTE HAINING - OUT OF LIVES
- ARMAND VAN HELDEN & RIVA STARR FT. SHARLENE HECTOR - STEP IT UP (ZACH WITNESS REMIX)
- ASHNIKKO FT. KELIS - DEAL WITH IT
- BAAUER - GOGO!
- BADMÓMZJAY - TU NICHT SO
- BIG ZUU FT. D DOUBLE E - VARIATION
- BKLAVA - THINKIN' OF YOU
- BLUEY - WINE IT
- BROCKHAMPTON FT. DANNY BROWN - BUZZCUT
- CARIBOU - NEVER COME BACK
- CHIKA - HICKORY DICKORY
- CHOOMBA FT. LP GIOBBI & BLUSH'KO - SAY IT
- COBRAH - U KNOW ME
- COLE LC FT. ADZ - WESTBROOK
- CRUSH CLUB - BELIEVER
- DAN D'LION - GOOD TIMES TO COME
- DJ SNAKE & MALAA - PONDICHERRY
- DRS & MOZEY - DANCE THE NIGHT AWAY
- EARTHGANG FT. FUTURE - BILLI
- FIREBEATZ - LET'S GET DOWN
- FLOHIO - WHIPLASH
- HEADIE ONE FT. YOUNG T & BUGSEY - PRINCESS CUTS
- HERMITUDE - HYPERPARADISE (FLUME REMIX) [GANZ FLIP]
- HOLY **** - DELETERS (APRE REMIX)
- HYBRID MINDS FT. GRACE GRUNDY - BAD TO ME
- JAE5 FT. SKEPTA & REMA - DIMENSION
- JAY PRINCE - IN THE MORNING
- JIMOTHY LACOSTE - DESCRIBE A VIBE
- JOHN NEWMAN - LOVE ME AGAIN (VICE REMIX)
- KAH-LO - COMMANDMENTS
- KENT JONES FT. RICK ROSS - BOUT THAT
- KEYS N KRATES - BRAZILIAN LOVE SONG
- KREAM - TAKE CONTROL
- LICE (AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN) - ASK ANYONE
- LORDE FT. RUN THE JEWELS - SUPERCUT (EL-P REMIX)
- LOVELEO FT. RICO NASTY - TUNG TIED
- MACHINEDRUM FT. DAWN RICHARD - DO IT 4 U
- MAJOR LAZER FT. SIA & LABRINTH - TITANS (VIP REMIX)
- MANGA SAINT HILARE & LEWI B - DON'T JUST SIT THERE. DO SOMETHING.
- MK XYZ - GEAUX
- MR JUKES & BARNEY ARTIST FT. KOFI STONE - CHECK THE PULSE
- NEON NIGHTS FT. OUTLAW THE ARTIST - SHINING
- NOISY - 24/7
- NUTTY P & PAV4N - MOVES
- NVDES - OUT WITH A BANG
- ODEAL - MORE LIFE
- ORANG UTAN - WHO'S YOUR LOVE?
- P MONEY & SILENCER - DOING WELL
- PAV4N & KROMESTAR - STASIS
- RÊVE - CTRL+ALT+DELETE
- RL GRIME & ISOXO - STINGER
- SAINT BODHI - BLESSED
- SEEYOUSOON - BEN AFFLECK
- SHAY D - TALK OF THE TOWN
- SHYGIRL - SIREN
- STATIK SELEKTAH FT. JOEY BAD4$$ - WATCH ME
- STYLOLIVE & LOS RAKAS & HAPPY COLORS - UNO 2 TRES
- TERRELL HINES - OTHERSIDE
- THE CHEMICAL BROTHERS - THE DARKNESS THAT YOU FEAR
- THE DIRTY 33 & BOBBIE JOHNSON - GLOWED UP
- VERB T & ILLINFORMED - LOW NOTES
- WACOTRON - TOOTHPASTE
- XVOTO - BRAINFREEZE
- YEBOYAH - JUST SE
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Bald geht es los
FIFA 22 erscheint am 1. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Allerdings könnt ihr früher loslegen, wenn ihr euch ein Abo bei EA Play besorgt. Der Early-Access-Zugang wird nämlich schon am 22. September freigeschaltet. Bestellt ihr die Ultimate Edition vor, könnt ihr ab dem 27. September loslegen.
Holt euch die FUT-App: Gemeinsam mit dem Early Access ist ab dem 22. September auch die FUT-App verfügbar. Diese hilft euch, individuelle Taktiken zu erstellen, euren Fortschritt besser zu überwachen und euer Team mit anderen zu teilen.
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