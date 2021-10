FIFA 22: Title-Update 1 macht Schiris besser und Torhüter schlechter

FIFA 22 ist seit einer Woche auf dem Markt, und vor allem die Versionen für PS5 und Xbox Series X kommen bei Fans und Kritikern ziemlich gut an (hier geht’s zum GamePro-Test). Das ist für EA aber kein Grund, die Beine hochzulegen. Das erste große Title Update ist nämlich schon da und kann heruntergeladen werden – vorerst aber nur auf dem PC. Wir verraten euch, was alles neu ist.

Die Torhüter: Schon die Beta hat gezeigt, dass EA die Goalies in FIFA 22 deutlich stärker gemacht hat. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber wenn sie eigentlich unhaltbare Bälle aus dem Winkel fischen, kann das auch frustrieren. Aus diesem Grund treffen Schüsse, die in einem Abstand von weniger als elf Metern aufs Tor kommen, jetzt öfter – vor allem, wenn sie in eine Ecke fliegen.

Allerdings können die Torhüter eine andere Schussart jetzt ein wenig besser parieren: hohe angeschnittene Schüsse. Diese landeten bisher recht häufig im Kasten. Aus diesem Grund hat EA Sports den Keepern eine neue Animation spendiert, die realistischer aussieht und sie solche Kunstschüsse besser halten lässt.

Die Schiedsrichter: Egal ob auf dem echten oder dem digitalen Rasen, Fehlentscheidungen der Schiris können richtig nerven. In FIFA 22 soll das jetzt aber seltener vorkommen. Während kleinere Berührungen dank dem Patch weniger gepfiffen werden, ist bei Tacklings mit hoher Geschwindigkeit genau das Gegenteil der Fall. Zudem soll es weniger Elfmeter geben, wenn bei einer Grätsche der Ball gespielt wird.

Hier noch eine Auswahl mit weiteren Änderungen:

mit Grätschen könnt ihr jetzt einfacher Bälle abfangen

Logik-Fehler in der Karriere wurden behoben (z.B. verletzte Spieler, die Einsätze fordern)

eure Abwehr sichert bei Ecken besser gegen Konter ab

Verteidiger stoppen nicht mehr ab, wenn der Gegner einen hohen Ball in den Lauf spielt

31 weitere Spieler bekommen von Hand modellierte realistische Gesichter

Was FIFA 22 an neuen gameplay-Features bietet, seht ihr im Trailer:

Alle Patch-Notes in der Übersicht findet ihr im offiziellen FIFA-Forum.

Wie oben angesprochen, erscheint der Patch vorerst nur für für den PC. Aber keine Sorge, EA hat die Konsolen (bis auf die Switch) nicht vergessen, das ist bei der FIFA-Serie so üblich. Wann genau Konsolenspieler*innen die Datei zur Verfügung gestellt bekommen, ist momentan noch unbekannt. Letztendlich kann es sich aber höchstens um einige Tage dauern, bis auch wir von den Optimierungen profitieren. Sollten wir Neues erfahren, halten wir euch auf dem Laufenden.

FIFA 22 ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Wie gefällt euch FIFA 22 bisher, und was würdet ihr verbessern?