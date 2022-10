FIFA 23: Division Rivals: Ab wann ihr die Rewards abstauben könnt

Wenn ihr FIFA 23 spielt, widmet ihr euch vielleicht auch dem Division Rivals-Modus. Der gibt euch eigentlich wöchentliche Belohnungen und ihr spielt darin mit eurer FUT-Mannschaft online gegen andere Personen. Wenn ihr euch fragt, wann ihr endlich eure Rewards bekommt, keine Sorge: Hier findet ihr die Antwort.

FIFA 23: Wann kommen die Division Rivals-Belohnungen?

Das ist der Termin: Wartet ihr auf die Division Rivals Rewards in FIFA 23, könnt ihr euch eine Erinnerung für den folgenden Termin und die Uhrzeit stellen.

Jede Woche immer donnerstags um 9 Uhr morgens.

Die wöchentlichen Wettbewerbe enden und beginnen jeden Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Das heißt, dass ihr jede woche um diese Zeit die Boni abgreifen könnt und der ganze Spaß wieder von vorn losgeht.

In den Apps holen: Wenn ihr euch die Belohnungen für eure Division Rivals-Fortschritte über die Web- oder Companion-App holen wollt, müsst ihr eigens zu den Wettbewerben navigieren, um sie einzusammeln. Die Belohnungen werden nicht mehr wie früher auf dem Startbildschirm angezeigt.

So funktioniert Division Rivals in FIFA 23

Jede Woche aufs Neue arbeitet ihr euch in Divivison Rivals nach oben. Das heißt, ihr spielt mit eurem (natürlich möglichst guten) FIFA Ultimate Team gegen andere Spieler*innen. Gewinnt ihr ein Match, bekommt ihr einen Punkt. Verliert ihr, verliert ihr einen Punkt.

So klettert ihr die Rangliste innerhalb eurer Division nach oben und steigt die Ränge auf. Es gibt allerdings auch sogenannte Checkpoints. Erreicht ihr die Punkte mit den kleinen Flaggen, seid ihr sicher und könnt in dieser Woche nicht mehr unter den Rang fallen. Ihr könnt auch in eine höhere Division gelangen.

Serien-Bonus: Außerdem gibt es auch noch die Serien-Boni. Wer mehrere Spiele hintereinander gewinnt, bekommt dafür die doppelte Punktzahl. Das geht allerdings erst ab dem dritten Sieg in Folge los.

Geht die Woche zu Ende, werden die Ränge zurückgesetzt. Dann beginnt das Ringen um die Ränge innerhalb der Division wieder von vorn. Am Ende einer Saison könnt ihr auch Divisionen absteigen, sonst nicht.

Mehr zu FIFA 23:

Was gibt es für Belohnungen bei FUT Division Rivals?

Ihr habt die Wahl: Normalerweise könnt ihr euch eines von mehreren Paketen aussuchen. Je nachdem, wo ihr euch im Hinblick auf Ränge und Divisionen befindet, gibt es natürlich unterschiedlich gute Belohnungen.

Es gibt zum Beispiel tauschbare Packs, die sich über den Transfermarkt verkaufen lassen. Außerdem winken Münzen oder Packs, die ihr umtauschen dürft. Teilweise gibt es also sehr gute Belohnungen, zumindest, wenn ihr gut genug seid.

Spielt ihr FIFA Division Rivals? Was haltet ihr von den Belohnungen?