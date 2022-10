FIFA 23: EA haut extrem wertvolle FUT-Karten versehentlich viel zu günstig raus

FIFA 23 ist da und Fans öffnen haufenweise FUT Packs. Vor Kurzem ging allerdings ein Beben durch die bunte Welt der Spieler-Karten: Wertvolle Hero-Packs, die normalerweise Millionen einbringen, wurden fälschlicherweise für gerade einmal 25.000 Münzen auf den Markt geworfen. Das Ganze war ein Versehen und hat der FUT-Ökonomie mal eben unzählige Millionen an Verlust eingebrockt.

FIFA 23: Millionenschwere Hero-Packs haben kurzzeitig nur ganz wenig gekostet

Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander. In diesem Fall hatten einige FIFA 23-Spieler*innen großes Glück, die die extrem wertvollen Hero-Packs für einen schmalen Taler ergattern konnten. Offenbar war das nur um die 25 Minuten lang möglich, bis EA den Fehler bemerkt und behoben hatte.

Pech hatten all diejenigen, die aus Panik und als Reaktion auf die plötzlich so viel niedrigeren Preise ihre eigenen Karten und Packs zu denselben, angepassten Preisen auf dem Transfermarkt verkauft haben. Diese Leute haben jetzt einfach so – durch einen Fehler von EA – viele Millionen Verlust eingefahren.

Das ist besonders schmerzhaft, weil diese FUT-Coins natürlich auch für echtes Geld gekauft werden können und dementsprechend nicht nur innerhalb von FIFA 23 wirklichen Wert besitzen. Wenn die FIFA 23-Ökonomie einen Millionen-Verlust hinnehmen muss, wirkt sich das durchaus auch auf die Realität aus. Wer Millionen an FUT-Coins dafür bezahlt hat, bekommt jetzt nur noch deutlich weniger für die Karten, die wohl auch permanent an Wert verloren haben – ein übles Minusgeschäft (via: DualShockers).

Das Positive daran: Die Spieler*innen, die günstig an die Packs gekommen sind, besitzen jetzt richtig gute Karten. Das erspart ihnen wochenlangen FIFA-Grind oder die Investition von Echtgeld. Falls ihr euch fragt, wer die aktuell besten Spieler und Spielerinnen in FIFA 23 sind, findet ihr die Ratings in der GamePro-Übersicht.

So sieht übrigens der aktuellste Trailer aus:

Seit dem 30. September kann FIFA 23 von allen offiziell gespielt werden. Wer sich den Titel vorbestellt oder ein EA Play-Abo (auch Teil des Game Pass Ultimate) hat, konnte schon etwas früher spielen. Durch einen ähnlichen Fauxpas von EA wie den mit den Hero-Packs kam es sogar schon einen Monat vor Release zum Mega-Leak.

Erschienen ist FIFA 23 für den PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und die Nintendo Switch. Allerdings müsst ihr vor allem auf der Switch mit heftigen Einschnitten im Vergleich zu den PS5- und Series X-Versionen leben.

Habt ihr euch die Hero-Packs zum Schnäppchenpreis sichern können? Was haltet ihr von solchen Patzern?