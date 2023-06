Clive ist ein wahrer Kleingeldsammler.

Final Fantasy 16 hat zwar keine komplett offene Welt, doch die einzelnen Areale sind weitläufig gestaltet. Überall in der Welt leuchten kleine Stellen auf, an denen Clive etwas Loot sammeln kann. Dabei handelt es sich entweder um Gil oder um Materialien, die wir fürs Craften nutzen können.

Doch vielen Fans ist der Loot nicht gut genug: Sie machen sich lustig darüber, wie wenig sich das Ausschau halten nach diesen leuchtenden Stellen lohnt. In einem Thread machen sie ihrem Ärger Luft.

Final Fantasy 16-Welt bietet Loot, aber nicht genug

Im Reddit-Forum versammeln sich zahlreiche Spieler*innen unter einem Meme, das Dipper aus der Zeichentrickserie Willkommen in Gravity Falls zeigt. Dipper hält einen Zettel mit „2 Gil“ in der Hand und sagt erstaunt, dass es nutzlos sei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Als Überschrift prangt der Satz „Ich, jedes Mal, wenn ich hoffe, ein nützliches Item aufzusammeln“. Der Ersteller des Beitrags macht sich darüber lustig, wie nutzlos die umherliegenden Items in Final Fantasy 16 an den leuchtenden Stellen sind. Gil liegen oft nur in ein- oder niedrigen zweistelligen Beträgen rum.

Viele User wünschen sich, dass die Erkundung mehr entlohnt werden würde. Für einige Fans fühlt sich das Spiel wie ein „Offline-MMO“ an, in dem oft herkömmliche Items in der Gegend liegen.

Wieso liegen nur nutzlose Items herum? User Kaddisfly liefert eine gute Theorie dafür, wieso meistens nur scharfe Reißzähne, Heiltränke und geringe Gil-Beträge in der Gegend herumliegen:

Der Mist, der in diesem Spiel auf dem Boden liegt, ist der Mist, den man erwarten würde: die fallengelassenen Münzen und Tränke von jemand anderem.

Niemand würde auf die Idee kommen, einen großen Geldbetrag oder wertvolle Juwelen in der echten Welt zu finden. Dementsprechend hält sich Final Fantasy 16 an die Realität.

Andererseits findet Kaddisfly, dass die umherliegenden Münzen nicht mit einem strahlenden Leuchten angedeutet werden sollten, als ob es einen großen Schatz beinhalten würde.

Hier seht ihr Final Fantasy 16 im Test-Video:

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Manche User haben deshalb beschlossen, die leuchtenden Stellen komplett zu ignorieren. Eine Ausnahme für sie wäre, wenn sie gerade wenige Heiltränken haben und diese deshalb aufstocken wollen. Doch User Alugar erwähnt, dass wir bei einem Tod vom letzten Checkpoint aus starten und dabei wieder komplett volle Heiltränke haben. Dadurch werden die leuchtenden Stellen für ihn nutzlos.

Was meint ihr: Welchen Loot würdet ihr an den leuchtenden Stellen in Final Fantasy 16 erwarten?