Final Fantasy 7 Rebirth Max-Level: So hoch ist der Level-Cap für eure Charaktere

Was ist das Max-Level in Final Fantasy 7: Rebirth?

Im originalen Final Fantasy 7 konntet ihr eure Charaktere noch bis Level 99 hochgrinden. Das Remake und Final Fantasy 7: Rebirth schieben hier aber bereits deutlich früher einen Riegel vor und setzen das maximale Level um einiges niedriger an. Welches Level ihr maximal in Rebirth erreichen könnt und warum es sich lohnt es zu erreichen, erfahrt ihr hier.

Was ist das Max-Level in FF7: Rebirth?

Maximal könnt ihr mit euren Charakteren in Rebirth Stufe 70 erreichen.

Das kommt zwar noch nicht an das Original heran, ist aber bereits um einiges höher als beim Remake. Zum Vergleich: Dort konntet ihr eure Charaktere maximal auf Stufe 50 bringen.

Dieses gesteigerte Maximum macht auch Sinn, immerhin fangt ihr im Spiel nicht auf Level 1 an. Ihr übernehmt aber auch nicht die Stufe, die eure Charaktere im Remake hatten, sondern startet in Rebirth strandardmäßig mit Cloud und Co. auf Stufe 15 – in Remake war es noch Stufe 7.

Erreiche ich das Max-Level in FF7: Rebirth einfach beim normalen spielen? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr einfach beim Zocken an die maximale Stufe eurer Charaktere stoßt. Fokussiert ihr euch auf die Story und erledigt den ein oder anderen Nebenauftrag, solltet ihr am Ende knapp Stufe 50 erreicht haben.

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Sobald ihr das Spiel aber einmal beendet habt, wird auch die Kapitelauswahl freigeschaltet. Hier könnt ihr nicht nur offene Nebenmissionen und Aktivitäten nachholen, sondern auch auf dem neuen Schwierigkeitsgrad "schwer" spielen. Entsprechend ist es also durchaus nützlich, dass ihr hier noch weiterleveln könnt.

Warum lohnt sich das Max-Level in FF7: Rebirth?

Solange ihr nicht auf dem dynamischen Schwierigkeitsgrad spielt, dient das Leveln natürlich primär dazu, dass eure Charaktere stärker werden. Werte wie Lebenspunkte, Angriff oder Magie steigen dadurch und machen euch die Kämpfe damit leichter.

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, auf das maximale Level hinzuarbeiten. Wollt ihr euch nämlich die durchaus knackige Platintrophäe von Final Fantasy 7: Rebirth schnappen, müsst ihr dazu unter anderem einen Chartakter auf Stufe 70 bekommen.

Zwar ist hier die Materia EP-Boost äußerst nützlich, die eure erhaltenen Erfahrungspunkte verdoppelt, allerdings bekommt ihr sie auch erst ziemlich spät im Spiel. Sie lohnt sich also eher für den zweiten Durchgang.

