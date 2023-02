Grafik-Kracher auf PS5: Die 9 schönsten PlayStation 5-Games, die ihr jetzt spielen könnt

In diesem Jahr erwarten uns die ersten Unreal Engine 5-Spiele, die voraussichtlich einen neuen visuellen und technischen Meilenstein setzen und damit eine neue Grafik-Ära einläuten werden. Nichtsdestotrotz gibt es einige aktuelle Titel, die bereits jetzt auf optischer Ebene beeindrucken. Die aktuell schönsten PS5-Spiele haben wir hier für euch aufgelistet.

Welche Grafik-Kracher erwarten uns 2023 für PS5? Diese Frage beantworten wir in dieser GamePro-Liste:

Und jetzt geht es los mit den bislang visuell beeindruckendsten Spielen, die ihr auf der PlayStation 5 zocken könnt.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

2:02 Spider-Man Miles Morales - Stylisher Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Spiel

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Plattformen: PS5, PS4

Schon das Hauptspiel Marvel's Spider-Man sorgte mit seiner atmosphärischen New York City-Stadtkulisse und malerischen Sonnenuntergängen für aufgerissene Augen. Miles Morales knüpft wunderbar daran an: Das Action-Spiel hüllt Manhattan in ein wunderschönes Schneegewand und punktet mit schicken Partikeleffekten, die jeden Kampf zu einem wahren Augenschmaus machen.

Horizon: Forbidden West

2:01 Horizon Forbidden West-Trailer zeigt die Vielfalt der Maschinenwesen

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Guerrilla Games

Guerrilla Games Plattformen: PS5, PS4

Sowohl Horizon Zero Dawn als auch der Nachfolger Forbidden West gehören ohne Zweifel zu den aktuell hübschesten PlayStation-Games: Das Sequel, Forbidden West, glänzt mit traumhaft schönen Landschaften, die mit dichten Gräsern, Büschen, Bäumen und kristallklaren Gewässern übersät sind. Und nicht nur das: Der große Star des Acton-RPGs sind die fantastisch designten Maschinenwesen, die vor Details nur so strotzen.

God of War: Ragnarök

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: SIE Santa Monica Studio

SIE Santa Monica Studio Plattformen: PS5, PS4

God of War: Ragnarök ist ein durch und durch hübsches und blank poliertes Spiel, das uns in die malerischen Schneelandschaften Midgards inmitten des Fimbulwinters schickt. Insbesondere bei den Charaktermodellen hat SIE Santa Monica Studio viel Liebe zum Detail bewiesen, was wir insbesondere an der Rüstung unseres grimmigen Helden Kratos ablesen können.

Ebenfalls erwähnenswert: Wie schon der 2018 veröffentlichte Vorgänger kommt Ragnarök ohne sichtbare Kameraschnitte aus. Gameplay und Cutscenes gehen also abermals fließend ineinander über und machen das Action-Adventure damit zu einem inszenatorischen Hochgenuss.

Ratchet & Clank: Rift Apart

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Plattformen: PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart ist nicht nur ein gelungenes kurzweiliges Action-Spiel, sondern auch – und vor allem – eines der aktuell schönsten Videospiele überhaupt.

Das im Juni 2021 von Insomniac Games veröffentlichte Spiel dient in erster Linie als PS5-Showcase, das zeigt, was mit der Sony-Konsole alles möglich ist: Eine hohe Weitsicht, lebendige Levels sowie Raytracing mit fulminanten Licht- und Spiegelungseffekten machen Rift Apart zu einem technischen Meisterwerk.

The Last of Us Part 1

2:11 The Last of Us Part 1-Trailer zeigt verbesserte Charaktere, KI und neue Details

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Naughty Dog

Naughty Dog Plattformen: PS5

The Last of Us Part 1 ist die PS5-Neuauflage des 2013 für die PS3 veröffentlichten Originals – und wow! Hier hat Naughty Dog noch einmal ordentlich was aus der Vorlage herausgeholt.

Charaktere wirken dank immense Detaildichte deutlich realistischer als zuvor. Härchen, Äderchen, Falten, Glanz in den Augen – all das lässt Joel, Ellie, Tess und Co. nahezu lebensecht wirken. Auch die Umgebungen haben ein deutliches Makeover erfahren und profitieren insbesondere von atmosphärischen Licht-, Schatten- und Partikeleffekten.

Demon's Souls Remake

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier!

Genre: Action-RPG

Action-RPG Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Bluepoint Games

Bluepoint Games Plattformen: PS5

Direkt zum Launch der PS5 am 19. November 2020 brachten Sony und Bluepoint Games wohl eines der bislang schönsten Remakes aller Zeiten auf den Markt: Die Neuauflage von Demon's Souls macht mit jeder Schramme in unserer Ritterrüstung und jedem zerfurchten Burgbackstein deutlich, dass wir uns hier technisch und visuell auf ganz hohem Niveau befinden.

Dead Space

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Genre: Horror, Action

Horror, Action Publisher: EA

EA Entwickler: Motive Studios

Motive Studios Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

Die im Januar 2023 erschienene Dead Space-Neuauflage ist eine atmosphärische Wucht, die unseren Tester Tobias Veltin komplett aus den Socken gehauen hat: Fantastisch designte Ekel-Alines, stimmungsvolle Licht- und Schatteneffekte in den düsteren Gängen des Raumschiffs Ishimura sowie eine brachiale Soundkulisse machen das Dead Space-Remake zu einem Horrortrip par excellence.

Returnal

2:09 Returnal - Neuer Trailer stimmt euch auf PS5-Release ein

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Housemarque

Housemarque Plattformen: PS5

Entwicklerstudio Housemarque steht insbesondere für eines, nämlich Partikeleffekte der Extraklasse. Explosionen, Funken sprühende Feinde und leuchtende Geschosse aus unserer Waffe – nahezu jeder Move im Action-Spiel Returnal wird mit schicken Effekten untermalt.

Auch die dicht bewachsenen Landschaften sehen wirklich beeindruckend aus und geben uns stetig das Gefühl, auf einem fremden Planeten gestrandet zu sein.

Gran Turismo 7

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Polyphony Digital

Polyphony Digital Plattformen: PS5, PS4

Die Rennsimulation Gran Tursimo 7 überzeugt nicht nur mit ihren realistischen Fahrzeugmodellen, sondern auch mit ihren famosen und vielfältigen Lichtstimmungen bei dynamischen Tageszeitenwechseln. Die unterschiedlichen Rennpisten sorgen außerdem stellenweise für wirklich schöne Ausblicke, die sich gut für Postkartenmotive eigenen würden.

Welche PlayStation 5-Spiele haben euch darüber hinaus grafisch beeindruckt?