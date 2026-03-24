GTA 6 auch für Nintendo Switch 2? Der aktuelle Stand und die wichtigsten Gerüchte im Überblick

Räubern sich Lucia und Jason auch über die Nintendo Switch 2? Bislang gibt es keine konkreten Hinweise darauf.

Grand Theft Auto 6 wird ohne Frage einer der größten und bedeutsamsten Videospiel-Releases dieses Jahrzehnts. Rockstar hat den Titel bereits mehrmals verschoben, im November 2026 soll es nun endlich so weit sein.

Aber erscheint das Spiel dann auch für die Nintendo Switch 2? Diese Frage stellen sich vermutlich einige, die die aktuelle Nintendo-Konsole zu Hause haben. Wir dröseln hier den aktuellen Stand auf und verraten, welche Gerüchte und Einschätzungen es zu einer Switch 2-Version GTA 6 gibt.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

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GTA 6-Release auch für Nintendo Switch 2: Das ist der Status Quo

Machen wir es kurz und schmerzlos: Bislang ist GTA 6 nicht für die Nintendo Switch 2 angekündigt worden. Bestätigte Plattformen sind derzeit ausschließlich die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Release-Termin der PS5 & Xbox Series X/S-Versionen: 16. November 2026

Dass es dabei sehr wahrscheinlich nicht bleiben wird, zeigen die letzten großen Rockstar-Releases. Denn sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 erschienen mit etwas zeitlichem Versatz auch für den PC.

Allerdings: Switch (2)-Versionen von diesen Titeln gibt es bis heute nicht, was bereits ein deutlicher Fingerzeig für eine eventuelle Switch 2-Version sein könnte.

Diese Gerüchte gab und gibt es zu GTA 6 auf Nintendo Switch 2

Gerüchte um eine mögliche Switch (2)-Umsetzung von GTA 6 gibt es schon seit dem ersten offiziellen Trailer Ende 2023, konkrete Hinweise und Spekulationen tauchten allerdings erst Ende 2025 auf.

November 2025

Damals behauptete Leaker NateTheHate, dass Rockstar bereits Tests durchgeführt habe, um GTA 6 auch auf die Switch 2 zu bringen (via: mynintendonews.com). Wie er selbst sagte, würde dies aber nicht bedeuten, dass das auch gleichbedeutend mit einem Release wäre und er auch nicht den aktuellen Status der Bemühungen von Rockstar kennen würde.

Januar 2026

Der neuseeländische Podcaster und Content Creator Reece "Kiwi Talkz" Reilly behauptete, dass ihm eine Quelle aus Indien verraten habe, dass GTA 6 direkt zum Launch am 16. November 2026 auch für die Switch 2 erscheinen soll (Quelle). Er selbst habe laut eigener Aussage um ein Abendessen dagegen gewettet. Die Quelle sei sich aber offenbar sicher.

März 2026

Im März 2026 meldete sich Kiwi Talkz erneut und sagte, dass die Aussage seiner Quelle weiterhin Bestand habe (Quelle).

Hinweis: Bei allen oben genannten Behauptungen handelt es sich um unbestätigte Gerüchte und Spekulationen. Rockstar hat sich bislang nicht offiziell zu einer Switch 2-Version geäußert.

1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Wie wahrscheinlich ist eine Switch 2-Umsetzung für GTA 6?

Auch wenn eine Switch 2-Version für GTA 6 aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, könnte die technische Umsetzung vermutlich der größte Stolperstein werden. Denn die Spielwelt von GTA 6 wird aller Wahrscheinlichkeit nach gigantisch groß und der Detailgrad enorm.

Auf die Switch 2 könnte der Titel sehr wahrscheinlich nur mit harten Abstrichen portiert werden. Ob eine solch abgespeckte Variante den hohen Anforderungen von Rockstar an ihre eigenen Spiele genügen würde: unwahrscheinlich!

Dass auf der aktuellen Nintendo-Konsole auch grafisch anspruchsvolle Spiele laufen können, hat beispielsweise Cyberpunk 2077 bewiesen. Undenkbar ist eine Switch 2-Version dementsprechend nicht, unserer Einschätzung nach aber dennoch äußerst unwahrscheinlich – insbesondere zum Launch.

Was glaubt ihr? Werden wir GTA 6 auch auf der Switch 2 sehen? Und falls ja: wann?