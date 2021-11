GTA 6: Spieler entdecken möglichen Hinweis auf neuen Teil im GTA 3-Remaster

Zwar hat die GTA-Community mit GTA: The Trilogy - The Definitive Edition gerade erst neues Futter erhalten, doch die Gedanken der Fans gehen schon wieder in Richtung GTA 6. Dass wir den nächsten Teil der Serie demnächst zu Gesicht bekommen werden, ist äußerst unwahrscheinlich. Laut Gerüchten verlief die Entwicklung bisher extrem chaotisch und wurde im vergangenen Jahr sogar neu gestartet. Trotzdem glauben Spieler*innen, dass Rockstar einen Teaser zu GTA 6 im Remaster von GTA 3 eingebaut hat.

GTA 6-Plakat in GTA 3?

Konkret geht es um eine Werbetafel, die von den Entwickler*innen ausgetauscht wurde. Im Original war hier die Aufschrift „See you in Miami“ zu lesen – also „wir sehen uns in Miami“. Das ist eine klare Anspielung auf den direkten Nachfolger GTA: Vice City, dessen Setting eine Anlehnung an das echte Miami ist. Nun ergibt dieser Teaser in der Definitive Edition keinen Sinn mehr, denn Vice City ist ja Teil der Trilogie. Stattdessen sehen wir ein neues Plakat, das Fragen aufwirft und die Community brodeln lässt.

Das ist zu sehen: Auf der neuen Werbetafel steht nur „See you soon“ - „wir sehen uns bald“. Daneben sehen wir ein abhebendes Flugzeug über einem Strand. Im entsprechenden Reddit-Post weisen einige User darauf hin, dass es sich hierbei um einen Screenshot aus GTA 5 handelt – konkret um Vespucci-Beach in Los Santos. Geht es bei dem Teaser also nur um GTA 5: Expanded & Enhanced, die Next-Gen-Version, die im März 2022 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint?

Nicht unbedingt: Das Upgrade für GTA 5 braucht eigentlich keinen Teaser, da es bereits angekündigt ist und viele Millionen Spieler*innen den Teil ausgiebig gezockt haben. Deshalb glauben nicht wenige Fans, dass mehr dahinter steckt. Zum einen hebt das Flugzeug ab, also könnte der Abschied aus Los Santos angedeutet werden. Zudem sieht das „S“ in „flyUS“ aus wie eine 6. Auf dem folgenden Vergleichsbild seht ihr, dass das bei bisherigen Modellen dieses Flugzeugs nicht so sehr der Fall war:

Oder geht es doch um ein Remaster zu GTA 4?

Ob die These der Fans stimmt oder nicht, lässt sich momentan natürlich nicht sagen, ganz abwegig ist sie jedoch nicht. Aber wer sagt denn, dass das Flugzeug in Richtung GTA 6 abhebt? Angeblich befindet sich bei Rockstar auch noch ein Remaster zu GTA 4 in Arbeit. Eventuell geht es also nach Liberty City.

Teaser für GTA 6 oder Hirngespinst - was denkt ihr zu dem ausgetauschten Plakat in GTA 3?