GTA Online für PS5 + Xbox Series X/S: Alle neuen Autos und ihre Preise

GTA Online ist ab heute für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. In erster Linie bietet das Next-Gen-Upgrade eine bessere Technik – 60 FPS, 4K und schnellere Ladezeiten –, aber auch ein paar neue Inhalte warten auf euch. Darunter natürlich eine Handvoll brandneuer Boliden, mit denen ihr in Los Santos Rennen fahren und so richtig protzen könnt. Wie stellen euch alle exklusiven Autos vor und sagen euch, wie tief ihr in die digitale Tasche greifen müsst.

Diese Autos sind neu in GTA Online und so viel kosten sie

Insgesamt gibt es fünf neue Autos in GTA Online für PS5 und Xbox Series X/S. Allerdings sind nur vier davon auch für beide Versionen verfügbar. Die Preise reichen von rund einer Million GTA Dollar bis gut über drei Millionen GTA Dollar.

Hier eine Übersicht mit allen neuen Autos:

Karin S9, Southern Autos – 1,005,000 GTA$

Imponte Arbiter GT, Southern Autos – 1,580,000 GTA$

Pfister Astron Custom, Legendary Motorsport – 1,720,000 GTA$

Coil Cyclone 2, Legendary Motorsport – 2,250,000 GTA$

Weaponized Ignus, Warstock – 3,245,000 GTA$

Dieses Auto ist exklusiv: Auf dem Bild sind zwar alle Boliden als „Teil der Xbox Series X/S“ beschrieben, doch die ersten vier könnt ihr euch auch auf der PS5 holen. Lediglich der Weaponized Ignus im Halo-Design ist wirklich Xbox-exklusiv. Der Wagen bietet euch ein montiertes Maschinengewehr und einen Raketen-Störsender. Dafür müsst ihr bei dem hohen Preis aber vermutlich euer Sparschwein plündern.

Welche Neuerungen sonst noch im GTA-Upgrade stecken, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

Holt euch Rabatte: Ähnlich wie die Rabatte auf GTA 5 und GTA Online selbst, sind auch die Kostenvergünstigungen auf die neuen Autos relativ komplex. Offenbar hat Sony auch in diesem Bereich der Playstation-Community einen Vorteil verschafft, denn auf der PS5 solltet ihr einige Karren im Sale vorfinden. Den Karin S9 müsste es sogar gratis geben, wenn ihr eure Speicherdaten von der PS4 übertragt (mehr dazu unten).

Und so sieht GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S in Aktion aus:

So übertragt ihr euren Charakter aus GTA Online

Natürlich könnt ihr euren kompletten Fuhrpark, den ihr euch auf der PS4 oder Xbox One erspielt habt, auch in die Upgrade-Version übertragen. Wie genau der Charakter-Transfer in GTA Online funktioniert, verraten wir euch in einem separaten Artikel. Allerdings müsst ihr mit einem dicken Haken leben, den das Upgrade mit sich bringt: Ihr könnt GTA Online nur noch auf Servern für die jeweilige Next-Gen-Konsole spielen.

Wie gefallen euch die neuen Autos in GTA Online?