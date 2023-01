Keine Sorge, ihr könnt in Hogwarts Legacy 4 Spielstände haben und jedes Haus ausprobieren

Hogwarts Legacy wäre kein besonders gutes Spiel im Harry Potter-Universum, wenn ihr nicht einem der Häuser beitreten könntet. Aber das geht natürlich an der Zauberschule, was euch vor die Qual der Wahl stellt. Wollt ihr allerdings jedes Haus ausprobieren oder mit Mitbewohner*innen parallel spielen, wird es komplizierter. Glücklicherweise müsst ihr dafür aber nicht sämtlichen Fortschritt opfern und von vorn beginnen, sondern könnt einfach auf einen der anderen Spielstände wechseln.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Hogwarts Legacy hat 4 Spielstände, für jedes Haus einen

Darum geht's: In der Welt von Harry Potter und Hogwarts Legacy existieren vier verschiedene Fraktionen an der Zauberschule, die sogenannten Häuser. Denen werdet ihr theoretisch zugeteilt, praktisch könnt ihr aber eines davon auswählen.

Hier findet ihr die vier verschiedenen Häuser und wie sie im Spiel aussehen:

5 0 Hogwarts Legacy: Trailer zeigen beeindruckend detaillierte Gemeinschaftsräume der Häuser

Es gibt vier Savegame-Slots: Wenn ihr euch partout nicht entscheiden könnt, besteht immer noch die Möglichkeit, einfach vier verschiedene Spielstände anzulegen und mit jedem ein anderes Haus auszuprobieren. Ihr könnt aber natürlich auch viermal von vorn anfangen oder viermal dasselbe Haus wählen.

Besonders praktisch sind vier Speicherstände natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel mit Partner*innen, Geschwistern oder WG-Mitgliedern an einer Konsole oder einem PC spielt, aber unterschiedliche Häuser wählen wollt. Dass es die vier Savegames gibt, wurde als Antwort auf eine entsprechende Frage danach via Twitter bestätigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber Cross-Save gibt es nicht: Die schlechte Nachricht lautet, dass ihr eure Spielstände nicht von einer Plattform auf die andere übertragen könnt. Wollt ihr also zum Beispiel auf der PS5 anfangen und später zur Xbox oder dem PC wechseln, steht ihr doof da. Dann müsstet ihr ein neues Spiel komplett von vorn beginnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das neueste Hogwarts Legacy-Video hielt eine Überraschung bereit:

3:35 Hogwarts Legacy bestätigt Simon Pegg als Stimme des Schulleiters

Mehr zu Hogwarts Legacy haben wir hier für euch:

Wann erscheint Hogwarts Legacy? Allzu lange dauert es jetzt nicht mehr, aber es kommt auf die Plattform an. Nach einer erneuten Verschiebung sieht der Release-Plan aktuell so aus: PS5, Xbox Series S/X und PC können am 10. Februar 2023 loslegen, PS4 sowie Xbox One am 4. April 2023 und die Nintendo Switch am 25. Juli.

Freut ihr euch über mehrere Savegames oder ist euch das egal? Wie nutzt ihr sie?