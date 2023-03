Achtet auf Kamine in Hogwarts Legacy - dahinter verstecken sich Geheimgänge

In den Kaminen in Hogwarts Legacy versteckt sich mehr als nur Feuer.

Hogwarts Legacy belohnt euren Erkundungsdrang mit haufenweise Geheimnissen, die über das gesamte Schloss verteilt sind. Dazu gehört unter anderem auch der Kamin in der Bibliothek, hinter dem sich eine Truhe versteckt - allerdings kommt ihr da noch nicht ran, wenn ihr das erste Mal innerhalb der Story dort lang kommt. Aber wusstet ihr schon, dass das nicht der einzige Kamin mit einem Geheimnis dahinter ist?

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy-Kamine verstecken Geheimgänge

Wie tiktok-User jorsin_ im Video zeigt, gibt es nämlich mehr als einen versteckten Gang hinter den Kaminen im Schloss. Für diesen Gang müsst ihr im Südflügel beim Lehrerzimmer starten. Von dort müsst ihr dem Gang folgen, dann rechts durch eine Tür und die Treppe hinauf laufen, bis ihr zu einer weiteren Tür kommt. Dahinter findet ihr ein gemütliches Kaminzimmer.

So kommt ihr durch die Kamine: Allerings sind wir natürlich nicht am Feuer interessiert, sondern dem Geheimnis, das sich dahinter verbirgt.

Wie bei allen anderen Kaminen auch, braucht ihr den Glacius-Zauber, wenn ihr durchkommen wollt. Den bekommt ihr als Teil der Mission "Madam Kogawas Aufgabe 1" von der Fluglehrerin.

Wendet Glacius auf das Feuer an, um es zu löschen und schon könnt ihr durch den geheimen Durchgang schlüpfen. Am Ende befindet sich ein Raum mit eienr Handbuchseite und einem Griff für euren Zauberstab.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video anschauen:

So geht es für Hogwarts Legacy weiter

Das Harry Potter-Spiel ist zweifellos ein finanzieller Erfolg für Warner Bros. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass ein Nachfolger schon so gut wie bestätigt ist und auch eine TV-Serie zu Hogwarts Legacy angeblich in Arbeit sein soll.

All das dürfte aber natürlich noch einige Jahre in der Zukunft liegen. Für alle, die sich schon jetzt neue Inhalte wünschen, gibt es aber ebenfalls gute Nachrichten. Nachdem die Entwickler*innen anfangs eher ernüchternde Aussagen zu möglichen Erweiterungen getroffen hatten, sieht es jetzt ganz so aus, als würde Hogwarts Legacy doch noch DLCs bekommen.

Habt ihr schon hinter alle Kamine in Hogwarts Legacy geschaut?