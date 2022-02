Horizon Forbidden West bekommt eine richtig schicke Festplatte für PS4 und PS5

Zu kleine Festplattenspeicher werden angesichts der wachsenden Größe von AAA-Spielen für moderne Konsolen immer mehr zum Problem. Wenn der interne Speicher voll ist, müssen wir ausmisten oder ihn Erweitern. Und warum nicht gleich mit einer offiziellen Festplatte?! Für ihre neue Kreation hat sich Seagate mit Sony und Guerilla Games zusammen getan. Heraus kam ein Gerät mit mächtig viel Platz und einem tollen Horizon Forbidden West-Design.

Mit dieser Festplatte schafft ihr wieder ordentlich Platz für neue Spiele

Ob das Design ausgewählt wurde, weil Horizon Forbidden West auf der PS4 und PS5 ziemlich viel Platz einnimmt oder doch, weil Aloy einfach schick aussieht, wissen wir nicht. Allerdings wissen wir, wie viel Speicherplatz euch die HDD einbringt.

Laut Seagate könnt ihr die Festplatte in schwarz mit 2 TB oder 4 TB erwerben

oder 4 TB erwerben Im Horizon-Anstrich gibt's die Festplatte mit 2 TB oder 5 TB

Da es sich um eine Limited Edition handelt, könnte es Sinn ergeben, sich schon jetzt bei Seagate vormerken zu lassen.

Die neuen Festplatten kommen mit einer zweijährigen beschränkten Garantie und sollen im Laufe des nächsten Quartals (April bis Juni) auf den Markt kommen. Das sind die Preise:

2 TB: 94,99 Euro

4 TB: 144,99 Euro

2 TB: 119,99 Euro (Horizon Forbidden West Limited Edition)

5 TB: 184,99 Euro (Horizon Forbidden West Limited Edition)

Ob sich Horizon Forbidden West auch als Spiel lohnt, erfahrt ihr in unserem Test:

Auch für die PS5 eine valide Alternative: Zwar könnt ihr Spiele für die PS5 nicht direkt von der HDD abspielen, doch dank einem Firmware-Update ist es inzwischen möglich, Next-Gen-Titel auf einer externen Festplatte zwischenzuspeichern. Wenn euch eine SSD zu teuer ist, bieten euch die HDDs also eine nette Alternative.

Die Xbox bleibt nicht außen vor: Seagate hat aber nicht nur Festplatten für die Playstation im Angebot, sondern auch für die Xbox. Hier habt ihr zum Beispiel ein Artwork mit dem Master Chief zur Auswahl oder, passend zum Release des Next-Gen-Upgrades, ein Cyberpunk 2077-Design.

Aloy macht auch im Spiel eine gute Figur, wie ihr in unserem Test-Video sehen könnt:

Das sind die internen Alternativen für die PS5

Ein Spiel zwischen der SSD und der HDD zu verschieben, braucht lange nicht so viel Zeit, wie es zu löschen und neu zu installieren. Für Ungeduldige ist der Vorgang aber trotzdem nicht ideal. In dem Fall hilft nur eine Erweiterung des internen Speichers. Das ist nicht ganz günstig und es gibt eine große Auswahl. Welche SSDs mit Sonys Konsole kompatibel sind, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.

Wie gefällt euch die offizielle Horizon Forbidden West-Festplatte?