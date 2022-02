Horizon Forbidden West sieht auch auf der Standard-PS4 richtig gut aus

Horizon Forbidden West erscheint sowohl für PS5 als auch für PS4. Spiele-Releases wie der Launch von Cyberpunk 2077 haben uns gelehrt, bei solchen Cross-Gen-Veröffentlichungen vorsichtig zu bleiben. Aber im Falle von Horizon scheint zumindest auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein: Entwicklerstudio Guerrilla hat zum ersten Mal ein Gameplay-Video veröffentlicht, das Horizon Forbidden West auf der normalen Standard-PS4 zeigt.

So sieht Horizon Forbidden West-Gameplay auf der normalen, alten PS4 aus

Darum geht's: Horizon Forbidden West ist ein Cross-Gen-Release. Das bedeutet, dass der Titel möglichst die gesamte Leistungsfähigkeit der PS5 ausnutzen soll und gleichzeitig aber auch noch auf der wesentlich älteren Standard-PS4 laufen muss. Bisher war nur Gameplay von der PS5 oder der PS4 Pro zu sehen, was skeptisch machen könnte.

So läuft das Open World-Spiel zum Beispiel auf der PS5:

Erstmals PS4-Gameplay veröffentlicht: Aber offenbar läuft der PlayStation-Blockbuster auch auf der mittlerweile schon arg in die Jahre gekommenen, alten Standard-PS4 noch gut. Wir bekommen zwar nur einen kurzen Clip zu sehen, der wirkt aber durchaus überzeugend. Die Lichtstimmung sieht sehr atmosphärisch aus, die Umgebung sehr detailliert.

Aber Vorsicht: Natürlich lässt sich anhand eines so kurzen Gameplay-Videos nicht festmachen, ob das Spiel in allen anderen Situationen genauso gut läuft und aussieht. Stutzig machen könnte zum Beispiel, dass hier keine anderen Figuren, Maschinen oder Gegner zu sehen sind. Ein Zeichen, dass die PS4 womöglich ganz schön daran zu knabbern hat, wenn wir es mit vielen beweglichen Objekten zu tun bekommen, ist das aber natürlich noch nicht.

Mehr News zu HFW:

Außerdem erinnern wir uns: Horizon Zero Dawn sah auf der normalen PS4 auch weitestgehend großartig aus bei einer ordentlichen Framerate. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch genug Negativ-Beispiele wie Cyberpunk 2077, weshalb wir lieber vorsichtig bleiben. Es dauert nicht mehr lange, bis Horizon Forbidden West erscheint: In 8 Tagen ist es schon so weit!

Wie findet ihr den Gameplay-Clip? Auf welcher Plattform spielt ihr Horizon Forbidden West?